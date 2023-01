Eni et la société algérienne Sonatrach visent à accroître l'approvisionnement énergétique de l'Europe

Les deux entreprises énergétiques ont signé de nouveaux accords lundi lors du premier voyage du Premier ministre italien Giorgia Meloni à Alger, où elle a rencontré le président du pays, Abdelmadjid Tebboune.

L'année dernière, l'Algérie est devenue le plus grand fournisseur de gaz de l'Italie, remplaçant une partie importante des importations qui provenaient auparavant de la Russie.

Rome souhaite augmenter encore ses importations d'énergie en provenance d'Algérie, faisant office de plaque tournante pour les approvisionnements entre l'Afrique et l'Europe du Nord dans les années à venir.

Dans le cadre de ce plan, la société d'État Eni tirerait parti de son expertise de longue date en Algérie, où elle est présente depuis 1981.

Le PDG d'Eni, Claudio Descalzi, s'est rendu à Alger avec Meloni pour rencontrer le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar.

"Deux accords ont été signés entre Eni et son homologue algérien, l'un pour identifier les activités visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et l'autre pour parvenir à une augmentation des exportations d'énergie de l'Algérie vers l'Italie et potentiellement de l'Algérie vers l'Europe", a déclaré Meloni lors d'un point de presse conjoint avec Tebboune.

Eni et Sonatrach étudieront les moyens d'augmenter la capacité de transport des approvisionnements en gaz existants et travailleront également sur un nouveau gazoduc pour transporter également de l'hydrogène, a précisé Mme Meloni.

Elle a également évoqué la pose d'un câble électrique sous-marin reliant les deux pays, et l'augmentation de la capacité de l'Algérie à produire du gaz naturel liquéfié (GNL).

"Il y aura un pipeline spécial qui transportera l'hydrogène et l'électricité... c'est un projet très important qui fera de l'Italie un distributeur de ces énergies pour toute l'Europe", a déclaré M. Tebboune.

Le fondateur d'Eni, Enrico Mattei, a créé des relations commerciales privilégiées avec plusieurs pays d'Afrique du Nord peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Mme Meloni a déclaré qu'elle prévoyait un "plan Mattei" des temps modernes pour un nouvel élan diplomatique en Afrique, dans lequel l'Algérie jouerait un rôle clé.