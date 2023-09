Le groupe énergétique italien Eni a signé lundi un accord pour vendre son unité Nigerian Agip Oil Company (NAOC) à son homologue nigérian Oando, a indiqué le groupe dans un communiqué.

NAOC, qui se concentre sur l'exploration et la production de pétrole et de gaz, a des intérêts dans quatre blocs terrestres et deux baux d'exploration terrestres au Nigeria, a déclaré Eni sans fournir les détails financiers de l'accord.

Après la vente, qui est soumise à l'autorisation des autorités locales et réglementaires, Eni conservera la participation de 5 % de NAOC dans la coentreprise Shell Production Development Company (SPDC) exploitée par Shell, a ajouté le groupe.