L'air de rien, le Nasdaq vient d'enquiller cinq baisses en six séances. Ce qui ne remet pas en cause la love-story entre les investisseurs et les actions, mais qui illustre les craintes à l'approche, cet après-midi, des chiffres de l'inflation américaine de mars, si importante pour la conduite de la politique monétaire et donc pour la prise de risque sur les marchés. J'aborde ce point ce matin, non sans avoir évoqué au préalable les records parisiens.

Car les places boursières n'ont pas toutes l'air de raconter la même histoire sur cette première quinzaine de mois d'avril. Prenez le CAC40 français : il a atteint en séance le chiffre précis de 7403,67 points. C'est son nouveau record, même s'il n'a pas été tenu en clôture, en dépit d'une progression de 0,9% qui a mené le principal indice parisien à 7390 points. Les fins connaisseurs de la cote répliqueront aux béotiens que la place parisienne vole déjà de records en records depuis plusieurs semaines, puisque le CAC40 dividendes réinvestis (PX1GR) ne cesse de casser des records depuis le début du mois de février. Il a lui aussi atteint un pic hier à 21 782 points. Pour vous donner une idée de l'importance de la prise en compte des dividendes dans l'indice, le CAC40 classique a gagné 97,1% sur 10 ans pendant que le CAC40 dividendes réinvestis servait 168,5%.

Aux Etats-Unis, ce qui frappe en avril ce sont les cinq baisses sur six séances du Nasdaq 100. L'indice technologique américain, qui est un excellent baromètre de la libido des investisseurs, sort d'un trimestre de net rebond après son année 2022 calamiteuse. Pour être honnête, il faut signaler que trois des cinq contractions ont été minimes, si bien qu'il faut plutôt parler d'une stabilisation ou d'une "latéralisation" des cours. Hier, le Nasdaq 100 a perdu 0,7% sans avoir jamais évolué dans le vert sur la séance. Au contraire du S&P500, qui a progressé pendant une bonne partie de la journée avant d'afficher une pente digne d'une grande face nord alpine dans la dernière demi-heure, au point de terminer à zéro.

Que peut-on conclure de tout cela ? Que les investisseurs américains considèrent que ce 12 avril est une forme de séance couperet puisqu'elle héberge la publication de l'inflation américaine du mois de mars. La vision des marchés est un peu binaire : soit l'inflation confirme son ralentissement, soit elle est plus vigoureuse que prévu. Le scénario le plus favorable pour les actions est le premier, parce qu'il validerait le sentiment dominant selon lequel la Fed pourrait cesser de relever ses taux, voire soyons fou commencer à les baisser dans un avenir proche, pour éviter une récession. Mais si l'inflation se rebiffe, le coût de l'argent risque d'être plus durablement élevé, ce qui nourrira le pessimisme économique et pèsera sur les entreprises qui ont besoin d'alimenter leur croissance avec de l'argent frais. En d'autres termes, les valeurs cycliques et de croissance, précisément celles qui alternent depuis quelques semaines le leadership sur les marchés, risquent de souffrir. Concrètement, les économistes attendent en moyenne un ralentissement de l'inflation annuelle de 6% en février à 5,1% en mars, et une hausse des prix limitée à 0,2% entre février et mars. L'inflation "core", celle qui exclut les éléments les plus volatils, est attendue en hausse mensuelle de 0,4%, après 0,5% en février. Le maître-mot des attentes est donc réduction de la surchauffe. Rien ne va plus, les jeux sont faits : réponse à 14h30.

Il y aura pas mal d'autres annonces à caractère macroéconomique, mais aucune, à priori, qui arrivera à la cheville de l'inflation américaine. Je cite quand même un discours d'Andrew Bailey, le patron de la Banque d'Angleterre autour de 15h00, avant à 16h00 une décision de politique monétaire de la Banque du Canada. Il faudra toutefois garder un œil en soirée (20h00) sur la publication du compte-rendu de la dernière réunion de la Fed (en l'occurrence la décision du 22 mars), en particulier parce qu'il devrait contenir des éléments sur ce que pensaient les banquiers centraux de la crise bancaire à ce moment-là, c’est-à-dire trois jours après le sauvetage en catastrophe du Crédit Suisse par UBS. Pour compléter le tableau, je me dois aussi de mentionner que le FMI a publié hier un rapport qui n'apporte pas grand-chose aux débats : il y a toujours des risques pour l'économie mondiale et les remous dans l'univers bancaire n'arrangent rien à l'affaire. On s'en doutait un peu.

Sur l'agenda des sociétés, LVMH publiera ce soir ses performances du premier trimestre. Le Français est le baromètre du secteur du luxe, si important pour la performance boursière du CAC40.

Du côté des marchés qui sont en fin de parcours ou qui sont déjà fermés ce matin, le Nikkei 225 japonais a clôturé sur un gain de 0,6% et l'ASX australien en hausse de 0,4%. La baisse du Nasdaq a une fois de plus pesé sur le Hang Seng, qui perd 0,9% à Hong Kong en séance, mais nettement moins sur le Kospi coréen, qui grappille 0,1%. L'Inde et la Chine continentale évoluent autour de l'équilibre. Les indicateurs avancés européens sont, comme Bombay et Shanghai, indécis en préouverture. Le CAC40 rejoint les 7400 points à l'ouverture, en hausse de 0,1%.

Les temps forts économiques du jour

Deux lignes importantes pour la politique monétaire aujourd'hui aux Etats-Unis : la première estimation de l'inflation de mars (14h30) et la teneur des discussions du dernier comité de politique monétaire de la Fed (20h00). Tout l'agenda ici. Ce matin, les commandes de machines japonaises se sont contractées moins fortement que prévu en mars (-4,5% vs -6,4% attendu).

L'euro remonte à 1,0923 USD. L'once d'or rebondit à 2017 USD. Le pétrole accélère avec un Brent de Mer du Nord à 85,60 USD le baril et un brut léger américain WTI à 81,44 USD. Le rendement de la dette américaine sur 10 ans évolue à 3,43%. Le bitcoin évolue autour de 30 000 USD.

Les principaux changements de recommandations

Aker BP : Jefferies passe de conserver à acheter en visant 315 NOK.

Cancom : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 44 à 41 EUR.

Carrefour : Barclays relève son objectif de cours de 20 à 22 EUR.

Energean : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 1460 GBp.

Enquest : Jefferies passe d'acheter à conserver en visant 20 GBp.

Equinor : AlphaValue passe d'alléger à accumuler en visant 393 NOK.

Faurecia : Barclays relève son objectif de cours de 15 à 18 EUR.

Givaudan : Berenberg reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 3500 à 3400 CHF.

Grifols : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 14 EUR.

Klingelnberg : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 25 à 28 CHF.

L'Oréal : Deutsche Bank passe d'acheter à conserver en visant 410 EUR.

Neoen : Berenberg reste à conserver avec un objectif de cours réduit de 40 à 33 EUR.

Ocado : Goldman Sachs démarre le suivi à neutre en visant 600 GBp.

Outokumpu : SEB Equities passe de conserver à acheter en visant 5,70 EUR.

Royal Unibrew : Jefferies reste à conserver avec un objectif de cours relevé de 600 à 640 DKK.

Scor : RBC réduit son objectif de cours de 32 à 29 EUR.

Soitec : Credit Suisse reste à surperformance avec un objectif de cours relevé de 219 à 245 EUR.

Thulé : Handelsbanken passe de vendre à conserver.

Tullow Oil : Jefferies passe de conserver à sousperformance en visant 25 GBp.

Var Energi : Jefferies reste à l'achat avec un objectif de cours réduit de 43 à 34 NOK.

En France

Annonces importantes (et moins importantes)

Dans le monde

Résultats des entreprises (les commentaires sont donnés à chaud et ne préjugent pas de l'évolution des titres)

AB Volvo : les ventes du T1 sont plus élevées que prévu.

Annonces importantes (et moins importantes)

Le plan de sauvetage du Credit Suisse par UBS est approuvé par la Chambre haute du Parlement suisse, mais repoussé par la chambre basse, ce qui n'aura pas de conséquences sur l'opération.

Les commandes trimestrielles de Boeing dépassent celles d'Airbus pour la première fois depuis le T2 2018.

Emerson Electric se rapproche de l'acquisition de National Instruments.

Petrofac prévoit une perte plus importante pour 2022 après l'examen de son portefeuille.

Microsoft est confronté à un nouveau défi juridique après qu'un groupe de joueurs de jeux vidéo a déposé une plainte amendée contre l'offre d'acquisition d'Activision Blizzard.

Veritas et Carlyle auraient mis fin aux pourparlers concernant la vente des parts de Cotiviti , selon Bloomberg.

, selon Bloomberg. Carnival est en bonne voie pour rembourser sa dette de 32,7 Mds$, selon son directeur financier.

Zalando propose de nommer la vice-présidente Kelly Bennett comme prochaine présidente du conseil de surveillance.

Moderna obtient une décision de justice favorable contre le brevet d'Arbutus Biopharma sur la technologie des nanoparticules lipidiques.

Tilray va racheter Hexo pour environ 56 M$ en actions.

pour environ 56 M$ en actions. Les principales publications du jour : LVMH, U-Blox… Tout l'agenda ici.