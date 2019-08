Enquete-Le S&P près de son plafond avec la montée des risques

* Données de l'enquête: cpurl://apps.cp./cms/?pageId=stock-index-poll

par Sinéad Carew

NEW YORK, 28 août (Reuters) - L'indice S&P-500 devrait afficher des gains limités dans les derniers mois de 2019 en raison de l'inquiétude suscitée par le ralentissement de la croissance mondiale et les tensions commerciales, selon une enquête menée par Reuters auprès de responsables de la stratégie.

La montée des risques devrait atténuer l'effet positif des anticipations d'assouplissement monétaire, d'après cette enquête.

L'indice de Wall Street devrait terminer l'année à 2.925 points, en hausse de près de 2% par rapport à sa clôture de mardi et de 17% par rapport à la fin 2018, selon la prévision médiane de 47 stratèges interrogés au cours des deux dernières semaines.

Ces résultats sont peu changés par rapport à ceux de la même enquête de Reuters réalisée au mois de mai.

La plupart des intervenants interrogés considèrent la tendance à l'assouplissement monétaire comme un élément positif pour les actions mais une majorité d'entre eux note que les risques attachés à leur prévision sont orientés à la baisse.

"Vous avez une croissance mondiale lente. Vous avez une inversion de la courbe des rendements. Vous avez beaucoup d'incertitude autour de la politique de droits de douanes et une Réserve fédérale qui, de toute évidence, a probablement pris du retard - en abaissant (ses taux) trop lentement - par rapport aux conditions financières", dit Darrell Cronk, directeur des investissements de Wells Fargo Wealth and Investment Management.

Le sondage montre aussi que le Dow Jones est attendu à 26.007 fin 2019, selon la prévision médiane des 26 stratèges interrogés, soit une hausse de seulement 1% par rapport à la clôture de mardi et une avancée de 11,5% par rapport à fin 2018. (Avec Caroline Valetkevitch, Stephen Culp, April Joyner, Chuck Mikolajczak, Lewis Krauskopf et Alden Bentley à New York, Noel Randewich à San Francisco; Enquête par Manjul Paul et Sujith Pai, Juliette Rouillon pour le service français, édité par Patrick Vignal)