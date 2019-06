Enquete-Les fonds continuent de privilégier les obligations

* données de l'enquête reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl:// apps.cp./Apps/asset-allocation-polls?s=AP&st=G reuters://realtime/verb=Open/url=cpurl://apps.cp./Apps/asset-all ocation-polls?s=AP&st=G

BANGALORE, 28 juin (Reuters) - Les gestionnaires de fonds ont renforcé en juin leurs recommandations en faveur des obligations pour le sixième mois consécutif, désormais au plus haut au moins depuis le début de 2013, tout en réduisant l'allocation en actions pour le quatrième mois d'affilée, selon un sondage Reuters.

Ces recommandations ont été formulées alors même que le S&P 500 a atteint un niveau record la semaine dernière dans l'espoir de baisses de taux de la Réserve fédérale et d'avancées dans le conflit commercial opposant les États-Unis et la Chine, qui déstabilise les marchés depuis des mois.

Les paris sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed ont poussé par ailleurs l'"indice dollar" en baisse de 1,7% ce mois-ci, et le billet vert est en passe d'afficher sa plus mauvaise performance mensuelle depuis le début de 2018.

Ce sondage concernant les allocations d'actifs a été réalisé par Reuters auprès de 40 gestionnaires de fonds et directeurs de l'investissement en Europe, aux États-Unis, en Grande-Bretagne et au Japon entre les 19 au 27 juin.

Il montre que leur allocation en obligations au niveau mondial est en moyenne de 41,3%, contre 40,8% le mois dernier, et à son plus haut niveau depuis février 2013.

Les allocations en actions ont été ramenées au contraire à 46,3%, contre 46,7% au mois de mai, malgré les anticipations d'assouplissement de la politique monétaire des grandes banques centrales, ce qui représente un revirement de tendance par rapport à leur position du début de l'année.

Les signes de ralentissement de l'économie mondiale et la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine ont aussi poussé les fonds à recommander une hausse des allocations en trésorerie ("cash"), à 6,1%, au plus haut depuis février.

