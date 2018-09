Enquête russe-L'ex-directeur de campagne de Trump va coopérer

* Paul Manafort a conclu un accord avec le procureur Mueller

* Il plaide coupable de conspiration contre les Etats-Unis

* Il devra coopérer totalement à l'enquête sur la Russie

* En échange d'une peine réduite

* Les élections de mi-mandat ont lieu le 6 novembre (Actualisé avec commentaires, précisions, contexte)

par Nathan Layne, Karen Freifeld et Jonathan Landay

WASHINGTON, 15 septembre (Reuters) - Paul Manafort, l'ex-directeur de campagne de Donald Trump, a accepté vendredi de coopérer avec la justice sur les soupçons d'ingérence de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016, revirement spectaculaire cette enquête fédérale qualifiée de chasse aux sorcières par le président américain.

Après avoir refusé pendant des mois de coopérer, Paul Manafort, 69 ans, a finalement entrepris vendredi de conclure un accord de plaider coupable et accepté de coopérer en échange d'une réduction du nombre d'accusations portées contre lui.

Donald Trump n'a pas réagi à ce revirement. Sur Twitter le mois dernier, le président félicitait son ex-conseiller pour avoir eu le "courage" de refuser de passer un accord avec la justice, contrairement à son ancien avocat, Michael Cohen.

La Maison blanche a publié une déclaration visant à mettre de la distance entre le président et le consultant qui a contribué à le faire élire en novembre 2016 à l'issue d'une campagne très disputée contre la démocrate Hillary Clinton.

"Cela n'a absolument rien à voir avec le président (Trump) ou sa victorieuse campagne présidentielle de 2016", a déclaré la porte-parole de la Maison blanche, Sarah Sanders.

"Cela n'a absolument aucun lien", a-t-elle ajouté.

Ce plaider coupable de Manafort a lieu moins de deux mois avant les élections de mi-mandat au Congrès, le 6 novembre, à l'issue desquelles le président pourrait perdre sa majorité.

L'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller depuis mai 2017 vise à la fois à établir s'il y a eu ingérence russe dans la campagne de 2016 et s'il y a eu coordination entre des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump et Moscou.

Paul Manafort, républicain de longue date, est la cinquième personne liée à Donald Trump à plaider coupable d'accusations criminelles. Les autres sont son ancien avocat, Michael Cohen, l'ancien conseiller en politique étrangère de campagne, George Papadopoulos, son premier conseiller à la Sécurité nationale, Michael Flynn, et le protégé de Paul Manafort, Rick Gates, qui a également travaillé pour l'équipe de campagne en 2016.

BLANCHIMENT D'ARGENT

Lors d'une audience vendredi devant une juridiction fédérale à Washington, Paul Manafort a plaidé coupable de conspiration contre les Etats-Unis, accusation qui englobe divers comportements allant du blanchiment d'argent au lobbying non enregistré, ainsi que de complicité d'entrave à la justice en raison de ses tentatives de subornation de témoins dans cette affaire. Il est passible de dix ans de prison sur ces deux chefs d'accusation. Cinq autres charges ont été abandonnées.

Le mois dernier, Paul Manafort a été déclaré coupable de fraudes fiscale et bancaire dans une autre affaire en Virginie. Il encourt pour cela de huit à dix ans de prison.

On ne sait pas ce que Paul Manafort, va donner à l'équipe du procureur spécial Mueller. L'accord exige qu'il coopère totalement, y compris en répondant aux questions des enquêteurs sans que son avocat soit présent et en témoignant devant les grands jurys ou lors des procès.

Selon l'étendue de sa coopération et l'appréciation des procureurs, Paul Manafort pourrait se retrouver condamné à entre un an et cinq ans de prison, indique Mark Allenbaugh, un expert judiciaire fédéral.

TRAVAIL AVEC DES PRO-RUSSES EN UKRAINE

Le jugement de culpabilité du mois dernier en Virginie concernait des accusations antérieures à la campagne électorale de 2016 impliquant son travail avec des politiciens pro-russes en Ukraine. Le jury a estimé que Paul Manafort avait caché au fisc américain 16 millions de dollars gagnés en tant que consultant politique en Ukraine et a menti aux banques pour obtenir des prêts de 20 millions de dollars.

"Je ne crois pas que (Manafort) ait des informations qui puissent nuire au président", a affirmé à Reuters l'avocat de Trump, Rudy Giuliani. Le fait que Manafort plaide coupable "en est la meilleure preuve", ajouté l'ancien maire de New York.

Manafort était présent à une réunion organisée en juin 2016 à la Trump Tower à New York avec une avocate russe au cours de laquelle son fils espérait recevoir des informations potentiellement préjudiciables sur Hillary Clinton.

Les critiques de Trump ont estimé que cette réunion était la preuve de la collusion avec la Russie, accusation niée par le président.

Par la suite, Manafort a supervisé la Convention nationale républicaine qui a désigné Trump comme son candidat à la course à la Maison blanche. Lors de la convention, le programme du parti sur l'Ukraine a été modifié de manière à le rendre plus conforme aux intérêts russes.

Trump a le pouvoir de gracier Manafort pour des accusations fédérales. Le président n'a pas dit s'il le ferait.

Le sénateur démocrate Mark Warner, qui siège à la commission du Renseignement du Sénat, a déclaré que toute tentative de Trump de gracier Manafort "serait un abus de pouvoir flagrant et nécessiterait une action immédiate de la part du Congrès".

L'accord conclu avec l'équipe du procureur Mueller exige que Manafort renonce à biens immobiliers qui se chiffrent en millions de dollars, notamment à un manoir dans les Hamptons, un appartement à Brooklyn et un appartement à la Trump Tower à Manhattan.

"Il a accepté la responsabilité", a déclaré un des avocats de Paul Manafort, Kevin Downing, devant le tribunal. "Il voulait s'assurer que sa famille puisse rester en sécurité et mener une vie agréable." (Avec Susan Heavey; Henri-Pierre André, Jean-Stéphane Brosse, Guy Kerivel et Danielle Rouquié pour le service français)