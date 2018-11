Enquête russe-Les démocrates demandent à Whitaker de se récuser

WASHINGTON, 11 novembre (Reuters) - Les dirigeants démocrates au Congrès américain ont demandé dimanche au ministre de la Justice par intérim, Matthew Whitaker, de se récuser dans l'enquête menée par le procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 aux Etats-Unis.

Le leader de la minorité démocrate au Sénat, Chuck Schumer, la chef des démocrates à la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, et plusieurs autres parlementaires démocrates ont adressé un courrier au responsable des questions éthiques au département de la Justice.

Ils demandent que l'Attorney General par intérim, Matthew Whitaker, se récuse et ne contrôle pas l'enquête du procureur Mueller qui était jusqu'à présent placée sous l'autorité de Rod Rosenstein, le numéro 2 du département de la Justice.

C'est Rod Rosenstein qui avait nommé le procureur Mueller en mai 2017 après le limogeage par Donald Trump du directeur du FBI, James Comey, qui était en charge de cette procédure.

Les démocrates reprochent à Matthew Whitaker d'être un farouche opposant à cette enquête sur l'ingérence russe dans la campagne présidentielle de 2016 et sur une possible collusion en le Kremlin et des membres de l'équipe de campagne de Donald Trump.

Donald Trump a toujours affirmé que cette procédure constituait une chasse aux sorcières et qu'il n'y avait pas de collusion.

"Permettre à un opposant affirmé de l'enquête de la superviser va gravement affaiblir la confiance de l'opinion publique dans le travail du département de la Justice sur un sujet d'une importance capitale", écrivent les parlementaires démocrates.

L'enquête du procureur Mueller était placée sous l'autorité de Rod Rosenstein car le ministre de la Justice de l'époque Jeff Sessions avait décidé de se récuser dans cette affaire en raison des contacts qu'il avait eus avec des représentants russes alors qu'il participait à la campagne Trump.

Au lendemain des élections de mi-mandat qui ont vu mardi les démocrates reprendre la majorité à la Chambre des représentants, Donald Trump a poussé Jeff Sessions à la démission et a nommé son chef de cabinet Matthew Whitaker pour le remplacer provisoirement.

Matthew Whitaker est un fidèle allié du président américain et a plusieurs fois exprimé son opposition à cette enquête.

(David Shepardson; Pierre Sérisier pour le service français)