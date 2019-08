Enquête russe: Les démocrates veulent contraindre McGahn à témoigner

WASHINGTON, 8 août (Reuters) - La commission des Affaires judiciaires de la Chambre des représentants, contrôlée par les démocrates, a demandé mercredi à un tribunal fédéral des Etats-Unis de contraindre l'ancien conseiller juridique de la Maison blanche, Don McGahn, à témoigner devant le Congrès sur l'enquête russe.

Dans des documents transmis au tribunal du district de Washington, la commission souligne que le témoignage de McGahn lui est nécessaire pour déterminer si elle doit recommander l'ouverture d'une procédure de destitution ("impeachment") à l'encontre du président républicain Donald Trump.

Les démocrates accusent Donald Trump d'avoir fait entrave à l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence russe dans l'élection présidentielle de 2016 et une possible collusion entre la campagne Trump et la Russie.

McGhan est "le témoin le plus important, hormis le président, d'événements clés qui sont au coeur de l'enquête de la commission des Affaires judiciaires", est-il écrit dans la requête.

Avec ce recours judiciaire, les démocrates espèrent parvenir à contrer la stratégie de la Maison blanche, qui a instruit à ses conseillers actuels et anciens, dont McGahn, de ne pas témoigner devant le Congrès ni de lui fournir de documents.

Le nom de Don McGahn apparaît à plusieurs reprises dans le rapport Mueller, rendu public en avril dernier après une enquête de 22 mois. Trump lui a ainsi téléphoné à plusieurs reprises en juin 2017 pour qu'il ordonne le limogeage du procureur spécial en invoquant des conflits d'intérêt.

Le rapport raconte notamment comment, en juin 2017, un mois après la nomination du procureur Mueller, le président a donné instruction à McGahn, qui était alors conseiller juridique de la présidence, de déclarer qu'il y avait des conflits d'intérêt autour de la personne de Robert Mueller et de recommander qu'il soit limogé. Trump a formellement démenti ce passage.

Dans un communiqué, l'élu républicain Doug Collins, membre de la commission des Affaires judiciaires, dénonce une manoeuvre politique des démocrates en vue de la présidentielle de 2020.

"Ils sont seulement intéressés par le combat et le spectacle d'une enquête, pas par l'obtention d'informations réelles", dit-il.

La commission a demandé au tribunal d'agir au plus vite, soulignant que l'enquête prendrait fin en même temps que la législature actuelle. Le processus judiciaire pourrait s'étaler sur de nombreux mois.

ENCADRE-Extraits du rapport Mueller (David Morgan; Jean Terzian pour le service français)