Au cours de la période allant d'octobre 2020 à mars 2021, les petites et moyennes entreprises (PME) de la zone euro ont fait état d'une nouvelle détérioration de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices, ce qui reflète la faiblesse de l'activité économique, mais dans une mesure moindre que lors de la première vague de la pandémie (avec des pourcentages nets de - 29 % (après - 46 %) pour le chiffre d'affaires et de

COMMUNIQUÉ DE PRESSE / 1er juin 2021

Enquête sur l'accès des entreprises au financement dans la zone euro : les petites entreprises continuent de faire état de baisses de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices, mais l'activité devrait s'améliorer

faibles dans l'ensemble de la zone euro (9 %). Le pourcentage net de PME faisant état d'une amélioration de l'accès aux prêts bancaires a légèrement diminué pour s'établir à 3 % (contre 6 %). La légère amélioration de l'accès aux prêts bancaires a été généralisée à l'ensemble des pays, à quelques exceptions près. Cela n'a, toutefois, pas été le cas pour les micro-entreprises (définies comme les entreprises comptant moins de dix salariés), qui ont rapporté une détérioration de leur accès aux prêts bancaires pour la première fois depuis mi-2015 (- 2 %). En revanche, les grandes entreprises ont indiqué que leur accès aux prêts bancaires était revenu aux niveaux d'avant la COVID-19. L'écart de financement externe des PME, soit l'écart entre la variation de la demande et la variation de l'accès au financement externe, est resté positif, au niveau de la zone euro (4 %, après 5 %) et pour l'ensemble des pays de la zone. Les PME ont également indiqué que l'offre de crédits commerciaux était restée inchangée (0 %, après - 1 %), tandis qu'un pourcentage net de 6 % des PME de la zone euro ont fait état d'une amélioration de leur accès au crédit-bail ou à la location-vente (après 3 %). S'agissant de la majorité des sources de financement externe, le nombre de PME anticipant une détérioration de l'accès dans le futur a reculé.

Lors de cette campagne d'enquête, un plus faible pourcentage net de PME a déclaré que l'environnement économique avait affecté défavorablement l'accès au financement externe (- 29 %, après - 41 %). Ce pourcentage net est comparable aux niveaux observés avant la pandémie et pourrait montrer l'effet bénéfique des mesures de soutien en cours. De même, un plus petit nombre de PME ont indiqué que leurs perspectives spécifiques (- 15 %) et la situation de leurs fonds propres (- 2 %) s'étaient détériorées.

Les réponses aux questions spécifiques relatives à l'importance des dispositifs d'aides publiques mis en place en réponse à la pandémie montrent qu'un grand nombre de PME ont pu accéder à ces dispositifs au cours des douze derniers mois et que ces mesures ont permis aux entreprises de respecter leurs obligations immédiates et à court terme. En particulier, les entreprises ont mis l'accent sur les aides publiques visant à alléger la masse salariale et à apporter un soutien sous forme de réductions ou de reports d'impôts. Les PME ont également indiqué que les aides publiques actuellement en vigueur ou planifiées en raison de la pandémie devraient améliorer leur capacité à honorer leurs obligations en matière d'endettement au cours des deux prochaines années (c'est-à-direau-delà du court terme).

Les PME ont déclaré qu'elles s'attendaient à observer une reprise économique au cours des prochains mois. Les entreprises de toutes les catégories de taille s'attendaient, en termes nets, à observer des hausses de leur chiffre d'affaires au cours des six prochains mois, laissant augurer une reprise généralisée de l'activité des entreprises. La taille de l'entreprise était, toutefois, un facteur essentiel dans ces anticipations, les grandes entreprises étant celles rapportant les plus fortes anticipations (45 %) et les micro-PME celles faisant état d'anticipations plus modérées (12 %).

