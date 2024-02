L'organisme mexicain chargé de la liberté d'information, l'INAI, a déclaré jeudi qu'il ouvrait une enquête après que le président du pays a divulgué le numéro de téléphone d'un journaliste du New York Times qui enquêtait sur les liens présumés entre ses alliés et les cartels de la drogue.

Cette divulgation a eu lieu lors de la conférence de presse quotidienne du président Andres Manuel Lopez Obrador.

"Au cours de cet événement, le président a fait référence à une enquête menée par le journal international susmentionné et a lu, devant tout le monde, le numéro de téléphone du correspondant", selon un communiqué de l'INAI.

Le New York Times a critiqué la décision de M. Lopez Obrador sur les réseaux sociaux.

"Il s'agit d'une tactique troublante et inacceptable de la part d'un dirigeant mondial à un moment où les menaces contre les journalistes augmentent", a écrit le média dans un message sur X.

Après l'incident, le New York Times a publié son enquête révélant que les forces de l'ordre américaines ont passé des années à examiner les allégations selon lesquelles des alliés de Lopez Obrador ont rencontré des cartels de la drogue et leur ont soutiré des millions de dollars après son entrée en fonction en 2018.

Le Mexique est l'un des pays les plus dangereux au monde pour les journalistes en dehors des zones de guerre actives, car les reporters enquêtent sur ses gangs criminels et sa corruption largement répandue. L'organisation internationale de défense de la liberté d'expression Article 19 a recensé 163 meurtres de journalistes au Mexique depuis 2000.

En janvier, le vol des données personnelles de centaines de journalistes au Mexique, y compris des adresses et des copies de cartes d'électeurs et de passeports, a soulevé de nouvelles préoccupations en matière de sécurité dans l'un des pays les plus dangereux pour les professionnels des médias.