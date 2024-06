La Chine a ouvert une enquête antidumping sur les importations de viande de porc et de ses sous-produits en provenance de l'Union européenne, une mesure qui semble viser principalement l'Espagne, les Pays-Bas et le Danemark, en réponse aux restrictions imposées à ses exportations de véhicules électriques.

Vous trouverez ci-dessous des informations détaillées sur l'enquête concernant les importations de porc de l'UE et sur d'autres secteurs susceptibles de faire l'objet d'enquêtes similaires.

PORC

L'enquête annoncée lundi par le ministère chinois du commerce portera sur la viande de porc destinée à la consommation humaine, telle que les morceaux entiers frais, froids et congelés, ainsi que sur les intestins, vessies et estomacs de porc. L'enquête débutera le 17 juin.

Elle fait suite à une plainte déposée le 6 juin par l'Association chinoise de l'élevage au nom de l'industrie porcine nationale, a indiqué le ministère.

Les fournisseurs de viande de porc d'Amérique du Sud, des États-Unis et de Russie pourraient être parmi ceux qui gagnent des parts de marché si Pékin restreint les importations en provenance de l'Union européenne.

L'UE représente plus de la moitié des quelque 6 milliards de dollars de porc importés par la Chine en 2023, selon les données douanières, dont environ un quart en provenance de la seule Espagne.

En deuxième et troisième position, les Pays-Bas et le Danemark ont exporté l'année dernière vers la Chine des produits porcins d'une valeur respective de 620 et 550 millions de dollars.

LAIT

Les entreprises chinoises envisagent de demander aux autorités d'ouvrir une enquête anti-subventions sur les importations de certains produits laitiers en provenance de l'UE, a indiqué le Global Times le 8 juin. On ne sait pas encore quels produits la Chine pourrait cibler.

La poudre de lactosérum, la crème et le lait frais ont été les principaux produits exportés par l'UE vers la Chine l'année dernière, pour une valeur de 1,7 milliard d'euros (1,8 milliard de dollars), selon les données de la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne, qui cite Eurostat.

CARS

La Chine devrait porter à 25 % ses droits d'importation sur les grosses voitures à essence, a déclaré en mai au Global Times un expert d'un organisme de recherche automobile affilié au gouvernement. Les droits d'importation actuels de la Chine pour les voitures sont de 15 %.

Un droit de douane plus élevé pour les voitures équipées de gros moteurs toucherait principalement les constructeurs automobiles allemands qui exportent des SUV et des berlines vers la Chine.

BRANDY

En janvier, Pékin a ouvert une enquête antidumping sur le brandy importé de l'UE, une mesure qui semble viser principalement la France. La quasi-totalité du brandy européen exporté vers la Chine est fabriqué en France.

L'enquête portera sur le brandy conditionné dans des récipients de moins de 200 litres (44 gallons britanniques).

PLASTIQUE

En mai, Pékin a lancé une enquête antidumping sur les copolymères POM, un type de plastique technique, importés de l'UE, des États-Unis, du Japon et de Taïwan. (Reportage de Mei Mei Chu et de la salle de presse de Pékin ; rédaction de Christina Fincher et Jan Harvey)