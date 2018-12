Entraînée par Apple, Wall Street se reprend

New York (awp/afp) - Les principaux indices de la Bourse de New York, fortement affectés en début de journée par les inquiétudes sur les relations commerciales sino-américaines et les remous autour du Brexit, reprenaient de la vigueur à l'approche de la clôture grâce notamment au rebond d'Apple.

Le Dow Jones Industrial Average, qui avait temporairement cédé plus de 2% après l'ouverture, évoluait vers 20H15 GMT en baisse de 0,23% après une brève incursion dans le vert.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait lui de 0,39% tandis que l'indice élargi S&P 500 ne perdait plus que 0,21%.

Les indices sont repartis vers le haut dans le sillage du titre Apple.

Ce dernier avait nettement baissé après la décision d'un tribunal chinois d'interdire la vente et l'importation en Chine de la plupart des modèles d'iPhone. Mais il s'est redressé quand la chaîne d'informations financières CNBC a affirmé qu'Apple avait fait appel de cette décision et prenait 0,17%.

Reste que la volatilité demeure très forte sur le marché.

"Depuis deux semaines, le marché semble être sur de véritables montagnes russes", a observé William Lynch, de Hinsdale Associates.

Même si les données sur la santé de l'économie américaine restent solides, "il y a de fait des tas de sources d'incertitudes", a-t-il souligné en énumérant les tensions commerciales entre Washington et Pékin, le Brexit, la crainte d'un ralentissement de l'économie mondiale ou encore les décisions à venir de la banque centrale américaine.

"Beaucoup de gens semblent vouloir se préparer pour le scénario du pire. On peut peut-être espérer que le rebond observé en fin de séance lundi va permettre d'engager un mouvement plus marqué de hausse d'ici la fin de l'année", a avancé le spécialiste.

afp/rp