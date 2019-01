Bourse de Paris : Entre Pékin et Washington, le courant passe à nouveau

La vague d'optimisme qui s'est emparée des marchés financiers depuis vendredi n'a donc pas faibli hier, mais les signaux de pause s'accumulent ce matin. Les indicateurs avancés européens et américains évoluent dans le rouge et quelques dégagements ont lieu en Asie, à l'image du Japon où le Nikkei 225 a perdu un peu plus de 1%. Les autres places orientales oscillent toutefois autour de l'équilibre. Les échanges d'amabilités continuent entre Chinois et Américains au sujet des discussions commerciales. Pékin a estimé que les négociations en cours sont positives, profondes et détaillées et qu'un "contact étroit" a été maintenu, dans un environnement "d'entente réciproque". La rencontre de trois jours entre officiels constitue une reprise de contacts qui sera suivie d'autres sessions de tractations.



En politique intérieure en revanche, cela ne va pas très fort aux Etats-Unis, où Donald Trump a claqué la porte d'une réunion avec les deux leaders démocrates au sujet du budget. "J'ai dit bye-bye", a rapidement twitté l'intéressé après l'événement, car c'était une "totale perte de temps". Réplique de Chuck Schumer : "une fois de plus, nous avons assisté à un caprice parce qu'il ne pouvait obtenir ce qu'il voulait ". Le gel des dépenses fédérales en cours, le "shutdown", pourrait devenir le plus long de l'histoire puisqu'il s'approche du record de 21 jours datant du début 1996, lorsque Bill Clinton était aux affaires. La pomme de discorde reste le fameux mur à la frontière mexicaine. Seule satisfaction de la journée d'hier pour le Président américain, la lecture des minutes de la Fed a confirmé que les banquiers centraux américains seront très pragmatiques sur l'évolution des taux, i.e. que la trajectoire de resserrement monétaire va sérieusement s'aplatir.



Dans le monde anglo-saxon, cela ne va pas non plus très fort pour Theresa May. Le parlement britannique a voté un amendement forçant son gouvernement à proposer sous 3 jours un "plan B" au Brexit en cas de rejet du texte qui sera soumis au vote le 15 janvier. Le patron du Labour, Jeremy Corbyn, a pour sa part exhorté May à provoquer des élections législatives une fois que son texte aura été rejeté, ce qui paraît presque inéluctable désormais.



Peu après 7h00, les indicateurs avancés européens sont légèrement baissiers.



Les temps forts économiques du jour



Tôt ce matin, l'inflation chinoise est ressortie inférieure aux attentes, ce qui est interprété comme une confirmation d'un ralentissement de la croissance. Au programme de la matinée, la production industrielle française (8h45) et les ventes de détail italiennes (10h00). Les minutes de la dernière réunion de la BCE seront diffusées à 13h30. Aux Etats-Unis, les demandes hebdomadaires d'allocation chômage (14h30, consensus 226 000) retiendront l'intention. Plusieurs membres de la Réserve fédérale doivent prononcer des allocutions, dont Jerome Powell, mais hors séance européenne.



Grosse poussée de l'euro depuis hier, avec un niveau de 1,15568 USD atteint ce matin. L'once d'or a repris son avancée à 1 295 USD (+0,25%). Recule en revanche pour l'or noir après sa forte hausse de la veille, à 51,77 USD pour le WTI et 60,95 USD pour le Brent. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans est à 2,701%, en légère baisse. Il faut 4 049 USD pour acheter un Bitcoin (+0,8%).



Les principaux changements de recommandations



Airbus : JP Morgan reste à surpondérer mais réduit son objectif à 120 EUR.

Anheuser-Busch Inbev : Degroof Petercam passe d'accumuler à acheter mais ajuste de 85 à 80 EUR son objectif.

Air Liquide : JP Morgan passe de surpondérer à souspondérer en visant 100,50 EUR.

Arkema : JP Morgan reste neutre mais réduit de 110 à 94 EUR son objectif.

BASF : JP Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 74 EUR.

BBA Aviation : Jefferies passe de conserver à acheter avec un objectif réduit de 368 à 290 GBp.

Ceva Logistics : MainFirst démarre le suivi à sousperformance en visant 25 CHF.

Clariant : JP Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 19 CHF.

Eutelsat : Morgan Stanley passe de pondération en ligne à surpondérer en visant 21,50 EUR.

Lanxess : JP Morgan passe de neutre à surpondérer en visant 55 EUR.

Metro : Jefferies rehausse de 12,30 à 12,80 EUR son objectif en restant à conserver.

Safran : JP Morgan passe de surpondérer à neutre et ramène de 135 à 115 EUR son objectif.

Tenaris : Jefferies reste acheteur mais réduit de 17,75 à 16,50 EUR son objectif de cours.

UBS : Société Générale passe d'acheter à conserver et réduit de 16 à 13 CHF son objectif.

Vallourec : Jefferies reste à conserver avec un objectif réduit de 4,40 à 2,10 EUR.

Wacker Chemie : JP Morgan passe de neutre à souspondérer en visant 78 EUR.