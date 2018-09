Europe : Entre guerre commerciale et Brexit, les marchés européens tentent de garder

l'équilibre

PARIS (awp/afp) - Entre l'Epée de Damoclès de la guerre commerciale et les incertitudes autour du Brexit, les marchés européens vont tenter de ne pas se laisser déstabiliser la semaine prochaine et de consolider l'embellie des derniers jours.

"Les marchés sont en équilibre instable entre des fondamentaux économiques qui restent plutôt bons et des signaux inquiétants", notamment ceux liés aux tensions commerciales, relève auprès de l'AFP Isabelle Mateos y Lago, directrice générale au BlackRock Investment Institute.

La semaine prochaine, si le dossier des tarifs douaniers restera comme toujours au centre des préoccupations, la question du Brexit devrait également occuper les investisseurs.

Le sommet informel des dirigeants des pays de l'Union européenne en Autriche jeudi prochain devrait lui réserver une large place.

"C'est une rencontre qui sera très importante pour prendre la température des discussions et voir si nous évoluons vers un accord sans traumatisme. Les marchés restent relativement confiants quant à une issue positive, mais la fin approche et faute de voir de vrais progrès, ils commencent à s'inquiéter", estime Mme Mateos y Lago.

"La semaine à venir devrait être encore influencée par les décisions politiques, avec trois gros dossiers sur la table: le Brexit, la question du budget italien et les tensions commerciales", anticipe également auprès de l'AFP Roland Kaloyan, responsable stratégie actions européennes chez Société Générale CIB.

Les indicateurs d'activités PMI au programme en Europe et aux États-Unis susciteront également des attentes.

"Le moindre signe d'essoufflement risquerait d'être très mal reçu par des marchés qui ont besoin d'indicateurs de croissance restant bien orientés" dans le contexte actuel, selon Mme Mateos y Lago.

Une réunion de la Banque du Japon (BoJ) est également au programme. L'institution ne devrait pas toucher à ses taux, mais les investisseurs restent toutefois sur leurs gardes, la banque centrale japonaise réservant parfois des surprises.

"Six à huit semaines"

La Banque centrale européenne n'a pour sa part pas modifié jeudi sa politique monétaire, conformément aux attentes.

"Certains investisseurs se demandaient toutefois si elle allait considérer que la balance entre les éléments positifs et négatifs allait pencher du mauvais côté" du fait des événements survenus depuis la dernière réunion, souligne Mme Mateos y Lago.

Le fait que son président Mario Draghi continue à juger que les risques étaient équilibrés "a été perçue comme moins accommodant, malgré son message rassurant sur l'état de l'économie, et cela explique sans doute une partie des gains enregistrés par l'euro" dans la foulée, complète l'experte.

L'accalmie sur le terrain commercial, avec notamment la proposition du secrétaire au Trésor américain de reprendre les discussions avec le gouvernement chinois, a permis par ailleurs aux places européennes de respirer.

"A l'approche des élections de mi-mandat, une semaine sans mauvaises nouvelles en matière commerciale est considérée comme une semaine gagnée pour les investisseurs, car c'est autant de possibilités en moins d'aller vers une escalade", note M. Kaloyan.

"Globalement cette semaine, les marchés européens ont été un peu plus portés sur le risque et du coup sur les valeurs cycliques", les plus sensibles à la conjoncture, "sans que ce soit massif non plus", poursuit-il.

Les indices ont aussi profité des déclarations de Michel Barnier, le négociateur en chef de l'UE pour le Brexit, qui a jugé "réaliste" d'arriver à un accord d'ici à "six à huit semaines", même si la Bourse de Londres a été freinée par l'appréciation de la livre sterling, consécutive à ces propos.

Pour M. Kaloyan, "c'est ce qui a permis à l'Europe de réaliser une meilleure performance que les États-Unis cette semaine", une situation suffisamment rare pour être soulignée.

abx/ef/LyS