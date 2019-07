Entrée en développement préclinique d'un troisième traitement antipsychotique injectable à action prolongée utilisant la technologie de MedinCell

Regulatory News:

Dans le cadre de leur collaboration, MedinCell (Paris:MEDCL) et Teva ont sélectionné une formulation pour le produit mdc-ANG. Les études précliniques doivent débuter ce trimestre.

mdc-ANG vient compléter une gamme en développement de traitements antipsychotiques reposant sur la technologie de MedinCell. Cette gamme inclut un premier produit déjà en études cliniques de phase 3 et un autre produit à un stade avancé de son développement préclinique.

A propos de MedinCell

MedinCell est une société pharmaceutique technologique au stade clinique qui développe un portefeuille de produits injectables à action prolongée dans différentes aires thérapeutiques en associant sa technologie propriétaire BEPO® à des principes actifs déjà connus et commercialisés. MedinCell, à travers la libération contrôlée et prolongée du principe actif, rend les traitements médicaux plus efficients grâce notamment à l’amélioration de l’observance, c’est-à-dire le respect des prescriptions médicales, et à la diminution significative de la quantité de médicament nécessaire dans le cadre d’un traitement ponctuel ou chronique. La technologie BEPO® permet de contrôler et de garantir la délivrance régulière à dose thérapeutique optimale d’un médicament pendant plusieurs jours, semaines ou mois à partir de l’injection sous-cutanée ou locale d’un simple dépôt de quelques millimètres, entièrement biorésorbable. Basée à Montpellier, MedinCell compte actuellement plus de 130 collaborateurs de plus de 25 nationalités différentes.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190709005683/fr/