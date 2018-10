Entrées nettes de $8,5 mds sur les fonds actions malgré la correction-BAML

PARIS, 26 octobre (Reuters) - Les fonds d'investissement collectifs dédiés aux actions ont enregistré des entrées nettes de 8,5 milliards de dollars (7,5 milliards d'euros) sur la semaine au 24 octobre, signe que les investisseurs ne capitulent pas malgré la correction sur les Bourses mondiales depuis le début du mois, montre une étude hebdomadaire publiée vendredi par Bank of America Merrill Lynch Global Research. Les flux d'investissement sur les fonds collectifs ne donnent pourtant pas encore un signal de retour sur les actifs risqués, notent les analystes de la banque d'investissement qui précisent que des rachats sur les fonds dédiés aux obligations à haut rendement et aux actifs émergents et une poursuite de l'affaiblissement des cours du pétrole sont nécessaires pour déclencher un signal d'achat sur les actions. Les fonds obligataires ont en revanche subi une cinquième semaine consécutive de retraits nets pour 7,2 milliards de dollars sur la période, selon l'étude qui reprend des données d'EPFR Global, société de recherche spécialisée dans le suivi des flux de souscription des grandes sociétés internationales de gestion. Les dégagements se sont concentrés sur les fonds investis en obligations en catégorie d'investissement (-3,1 milliards de dollars sur la période), en obligations à haut rendement (-2,9 milliards) et en dette émergente (-1,1 milliard). Au sein des fonds actions, seuls les fonds dédiés aux actions européennes ont enregistré des rachats nets, pour la trente-deuxième semaine sur les 33 dernières mais pour un montant symbolique de 100 millions de dollars. Les fonds dédiés aux valeurs américaines ont bénéficié de 1,8 milliard de dollars de souscriptions nettes, ceux investis en valeurs japonaises ont engrangé 5,3 milliards de dollars et les entrées nettes sur les fonds en actions émergentes ont atteint 2,6 milliards de dollars, au plus haut depuis sept mois. Les fonds en métaux précieux, principalement l'or, n'ont pas bénéficié de la timide reprise de l'or à la faveur des turbulences sur les marchés, les souscriptiopns nettes n'atteignant que 200 millions de dollars sur la semaine. En revanche, signe de la volonté des investisseurs de saisir l'opportunité d'un éventuel rebond des Bourses, les fonds monétaires ont bénéficié de plus de 15 milliards de dollars d'entrées nettes. Souscriptions(+)/Rachats(-) nets par grandes catégories de fonds (en milliards de dollars): Semaine au 24 2018 octobre Actions +8,5 +115,57 Obligataires -7,2 +32,43 Monétaires +15,22 -7,58 Matières premières +0,52 -2,83 (Marc Joanny, édité par Wilfrid Exbrayat)