Entreprises vaudoises: bénéfice en baisse, emploi stable

Lausanne (awp/ats) - L'ampleur économique de la crise du coronavirus est "massive", affirme la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI) qui a mené une enquête auprès des entreprises du canton. Bonne nouvelle en revanche: le marché de l'emploi reste relativement stable.

Sur les 882 entreprises sondées entre le 15 février et le 2 avril, un tiers ont vu leurs bénéfices reculer de plus de 10% en 2020 en comparaison annuelle. Plus de la moitié ont fait état d'un chiffre d'affaires en baisse.

"Les craintes d'une crise aux conséquences durables se confirment, au vu des prévisions établies pour 2021", poursuit la CVCI dans son communiqué. Seul un quart des entreprises prévoient des bénéfices en hausse cette année. De manière générale, près de la moitié du panel s'attend à une année "difficile à très difficile".

La situation économique en général (pour 80% des sondés), la recherche de nouveaux clients (42%) et le manque de liquidités (20%) figurent parmi les principales préoccupations.

Emploi et endettement épargnés

Au niveau de l'emploi, la situation est moins alarmiste. Après une évolution négative en 2020, trois quarts des entreprises tablent sur une stabilisation des effectifs en 2021.

Autre signe positif, "les conséquences sur la dette se font heureusement moins sentir", poursuit la CVCI. Si 29% des répondants ont vu leur niveau d'endettement augmenter en 2020, ils ne sont que 19% à s'attendre à une hausse de la dette cette année.

Cet endettement relativement contrôlé s'explique par le recours aux RHT (pour 50% des sondés), l'utilisation des réserves des entreprises (42%) ainsi que par le report ou la diminution des investissements (33%).

Pour effectuer cette nouvelle enquête, la CVCI a obtenu 882 réponses (294 entreprises industrielles et 588 sociétés de services), ce qui correspond à 28% de ses membres. L'ensemble des entreprises ayant répondu occupe près de 60'000 collaborateurs dans le canton.

ats/lk