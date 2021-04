Entretien Le Maire-Malpass (Banque mondiale) sur les vaccins anti-COVID

WASHINGTON, 28 avril (Reuters) - Le président de la Banque mondiale, David Malpass, et le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, ont discuté mardi du déploiement des vaccins contre le COVID-19, d'allègement de la dette et d'autres aides pour les pays pauvres, dont le Tchad et le Soudan, a rapporté la banque.

Dans un communiqué, la Banque mondiale a indiqué que David Malpass et Bruno Le Maire se sont entretenus du soutien apporté par la France au Soudan, alors que celui-ci règle ses arriérés auprès d'institutions financières internationales et que la France apporte une contribution croissante à l'Association pour le développement international.

"Le président Malpass a aussi souligné l'importance d'une avancée supplémentaires sur la transparence et la viabilité de la dette", est-il ajouté dans le communiqué.

