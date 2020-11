Entretien Moon-Biden sur la paix dans la péninsule coréenne

SEOUL, 12 novembre (Reuters) - Le président sud-coréen Moon Jae-in a fait savoir sur Twitter jeudi qu'il s'était entretenu par téléphone avec le président élu américain Joe Biden et qu'ils avaient réaffirmé leur engagement à l'alliance entre la Corée du Sud et les Etats-Unis et à la paix dans la péninsule coréenne.

Moon a ajouté que Biden et lui étaient convenus de s'attaquer conjointement à des enjeux mondiaux tels que la pandémie de coronavirus et le changement climatique. (Hyonhee Shin; version française Jean Terzian)