Entretien Trump-Macron sur le retrait des troupes US de Syrie

WASHINGTON, 8 janvier (Reuters) - Le président américain Donald Trump et son homologue français Emmanuel Macron ont eu lundi un entretien téléphonique lors duquel ils ont discuté du retrait des troupes américaines de Syrie, qu'ils veulent "réfléchi et coordonné", a annoncé la Maison blanche.

"Les deux dirigeants ont discuté de la situation en Syrie, notamment de l'engagement des Etats-Unis et de la France à venir à bout de Daech et de préparer un retrait réfléchi et coordonné des troupes américaines de Syrie", déclare la présidence américaine dans un communiqué.

Donald Trump et Emmanuel Macron ont "réitéré qu'un nouveau recours aux armes chimiques en Syrie ne devait pas être toléré", est-il ajouté dans le communiqué.

Le chef de la Maison blanche a proclamé le 19 décembre la défaite de Daech en Syrie et annoncé le début du rapatriement des troues américaines.

Au lendemain de cette annonce, le Quai d'Orsay a déclaré que la France était en contact avec Washington sur le calendrier de retrait des forces américaines de Syrie et qu'elle serait attentive à ce que la sécurité des partenaires des Etats-Unis en Syrie et la protection des populations du Nord-Est soient assurées.

Emmanuel Macron a critiqué le mois dernier la décision de Donald Trump, jugeant qu'un allié se devait "d'être fiable".

Plus tôt dans la journée, la Maison blanche avait rapporté que Donald Trump n'avait pas changé d'avis sur le retrait des troupes américaines de Syrie.

"Le président n'a pas changé de position, il a déclaré que son premier objectif était d'assurer la sécurité de nos soldats comme celle de nos alliés", a dit la porte-parole de la Maison blanche, Mercedes Schlapp, à la chaîne Fox News. "Le département de la Défense va donc présenter son plan d'opération pour retirer nos forces (de Syrie) en toute sécurité."

Le président américain a répété dimanche que les Etats-Unis retireraient bien leurs troupes de la Syrie mais a laissé entendre que l'opération pourrait prendre du temps.

Dans une tribune publiée dans le New York Times, le président turc Recep Tayyip Erdogan a prévenu que le retrait américain ne pourrait intervenir qu'après une préparation méticuleuse et avec le concours des "bons partenaires".

"Le président Trump a pris la bonne décision avec le retrait de Syrie. Le retrait des Etats-Unis doit toutefois être préparé minutieusement et mis en oeuvre en coopération avec les bons partenaires afin de préserver les intérêts des Etats-Unis, de la communauté internationale et du peuple syrien", a-t-il écrit.

"La Turquie, qui a la deuxième armée de l'Otan, est le seul pays qui dispose de la puissance et de la détermination capables de conduire à cet objectif", a ajouté Recep Tayyip Erdogan. (Roberta Rampton, Lisa Lambert et David Alexander; Guy Kerivel, Nicolas Delame et Jean Terzian pour le service français)