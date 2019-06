Entretien Trump-Xi sur le commerce en marge du sommet du G20

(Actualisé avec déclarations supplémentaires de Xi, presse officielle chinoise)

OSAKA, Japon, 29 juin (Reuters) - Les Etats-Unis et la Chine sont ouverts à la conclusion d'un accord commercial, qui serait historique, a déclaré le président américain Donald Trump au moment de s'entretenir avec son homologue chinois Xi Jinping samedi en marge du sommet du G20 à Osaka, au Japon.

Cette rencontre très attendue, la première entre les deux dirigeants depuis novembre dernier, pourrait servir à relancer les négociations commerciales entre Washington et Pékin qui sont dans l'impasse depuis début mai.

"Nous étions très proches d'un accord mais quelque chose s'est produit et les choses ont un peu patiné, mais désormais on se rapproche davantage", a dit Trump au côté de Xi avant le début de leur entretien bilatéral.

"Cela va être une réunion très productive et je pense qu'on pourra aller vers quelque chose de réellement monumental", a ajouté le président américain.

Xi a pour sa part souligné que le dialogue était préférable à la confrontation et qu'une coopération serait bénéfique pour les deux pays.

"Je suis prêt à échanger sur les questions fondamentales liées au renforcement des relations entre la Chine et les Etats-Unis, dans le but de montrer la voie (...) et d'avancer vers une relation sino-américaine basée sur la coordination, la coopération et la stabilité", a dit le chef d'Etat chinois.

Les Etats-Unis, qui ont accusé la Chine d'être revenue sur ses engagements, ont relevé début mai les droits de douanes prélevés sur 200 milliards de dollars de produits chinois importés. Pékin a répliqué par des mesures de rétorsion.

Trump a menacé de taxer 300 milliards de dollars de produits chinois supplémentaires - ce qui couvrirait la quasi-totalisé des importations chinoises aux Etats-Unis.

Dans un éditorial publié samedi avant l'entretien entre Trump et Xi, le journal populaire chinois Global Times a déclaré qu'il était nécessaire que le monde "contienne les agissements capricieux des Etats-Unis", citant notamment le retrait des Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat.

"Le problème est que de nombreux pays ont des réticences à exprimer leur opposition aux tactiques brutalisantes des Etats-Unis, par peur de la puissance américaine ou dans l'espoir de profiter des troubles à l'ordre mondial provoqués par les Etats-Unis", écrit le journal publié par le Quotidien du Peuple, l'organe de presse du Comité central du Parti communiste chinois. (Roberta Rampton; Jean Terzian pour le service français)