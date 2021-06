Entretien entre le chef du Pentagone et le prince héritier saoudien

WASHINGTON, 2 juin (Reuters) - Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, s'est entretenu mercredi avec le prince héritier saoudien Mohamed ben Salman et a souligné l'engagement des Etats-Unis à aider l'Arabie saoudite à défendre son territoire et son peuple, a indiqué le Pentagone.

Lloyd Austin et le prince Mohamed ben Salman ont discuté de la sécurité régionale, notamment des efforts visant à mettre fin à la guerre au Yémen, et des "efforts bilatéraux en cours pour améliorer les défenses de l'Arabie saoudite", a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby, dans un communiqué.

Le mouvement Houthi, qui combat depuis plus de six ans une coalition sous commandement saoudien au Yémen, procède à des frappes transfrontalières contre l'Arabie saoudite et conduit une offensive pour s'emparer de la région de Marib, riche en gaz, au Yémen.

Lloyd Austin a "noté les récents succès de l'Arabie saoudite dans la défaite des attaques des Houthis contre le royaume" et a remercié le prince héritier de travailler avec l'envoyé spécial des États-Unis pour le Yémen, Tim Lenderking, pour mettre fin à la guerre au Yémen, a déclaré John Kirby.

Plus de 100.000 personnes ont été tuées depuis le début du conflit, la plupart étant des civils, et des millions de Yéménites dépendent de l'aide humanitaire pour survivre. (Mohammad Zargham; version française Camille Raynaud)