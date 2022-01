Entretien téléphonique Macron/Raïssi sur le nucléaire et les détenus français

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron s'est entretenu dimanche avec son homologue iranien Ebrahim Raïssi auprès duquel il a réaffirmé sa conviction qu'une solution diplomatique est possible dans le dossier du nucléaire iranien, annonce un communiqué de l'Elysée.

Le président français a également soulevé auprès du président iranien le sort de Benjamin Brière et Fariba Adelkhah, deux Français emprisonnés en Iran.

"Le Président de la République a réitéré sa conviction qu'une solution diplomatique est possible et impérative, et marqué que tout accord nécessitera des engagements clairs et suffisants de toutes les parties, auxquels la France travaille avec l'ensemble de ses partenaires", dit ce communiqué.

"Plusieurs mois après la reprise des négociations à Vienne, il a insisté sur la nécessité d'accélérer pour aboutir rapidement à des progrès tangibles dans ce cadre. Il a souligné pour cela la nécessité que l'Iran démontre une approche constructive et revienne à la pleine mise en oeuvre de ses obligations."

Les discussions indirectes entre l'Iran et les Etats-Unis sur l'accord de 2015 ont repris il y a deux mois à Vienne, après un long hiatus consécutif à l'élection à la présidence iranienne de l'ultraconservateur Ebrahim Raïssi, mais les négociateurs se plaignent de leur lenteur.

Selon une source diplomatique française, le mois de février pourrait être "décisif" après de "timides" progrès.

Depuis la décision prise en 2018 par Donald Trump de retirer les Etats-Unis du Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPoA en anglais), le nom technique du texte sur le programme nucléaire iranien signé à Vienne en 2015, Téhéran a pris de nombreuses libertés par rapport à l'accord, notamment en matière d'enrichissement de l'uranium.

L'émissaire européen Enrique Mora, qui coordonne les discussions de Vienne, a annoncé vendredi sur Twitter que les délégations regagnaient leurs pays respectifs pour une pause, avant de reprendre la semaine prochaine ce septième cycle.

Téhéran exige la levée de toutes les sanctions américaines avant toute décision concernant le nucléaire. Les négociateurs occidentaux estiment au contraire que les négociations sur le nucléaire et la levée des sanctions doivent aller de pair.

Les experts soulignent que plus longtemps l'Iran s'affranchit du cadre de l'accord, plus il acquiert des compétences et réduit le temps dont il aurait besoin pour fabriquer une bombe atomique, s'il prenait cette décision un jour, rendant de facto un accord sur le nucléaire inutile. Téhéran assure n'avoir jamais eu l'intention de se doter de l'arme nucléaire.

L'entretien téléphonique a également permis au chef d'Etat français de revenir sur le sort de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, réincarcérée en janvier après une première détention de juin 2019 à octobre 2020 ou encore du touriste français Benjamin Brière, été condamné mardi à huit ans de prison pour "espionnage", dont il a demandé "la libération immédiate".

(Reportage Nicolas Delame)