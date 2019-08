Entretien téléphonique entre Macron et Rohani

PARIS, 31 août (Reuters) - Emmanuel Macron s'est entretenu samedi par téléphone avec le président iranien Hassan Rohani auquel il a rappelé "l'importance de la dynamique en cours pour créer les conditions d’une désescalade par le dialogue", annonce la présidence française.

Dans le sillage du sommet du G7 de Biarritz, le chef de l'Etat français a souligné "la nécessité que l’Iran se conforme pleinement à ses obligations nucléaires et prenne les mesures nécessaires de son côté au rétablissement de la paix et de la sécurité au Moyen-Orient", précise l'Elysée dans un communiqué.

"Il a notamment souligné la nécessité d’agir pour mettre fin aux combats et ouvrir la négociation au Yémen. Il a également insisté sur l’importance que la plus grande retenue soit observée au Liban et que rien ne soit fait qui en compromette la stabilité dans ce moment de grandes tensions", ajoute l'Elysée. (Sophie Louet)