Entretien téléphonique entre l'état-major des armées russe et US

MOSCOU, 31 mars (Reuters) - Les chefs d'état-major des armées russe et américaine se sont entretenus par téléphone, ont rapporté mercredi l'armée américaine et l'agence de presse RIA, sur fond d'inquiétudes sur le regain des tensions dans l'est de l'Ukraine.

Peu de détails ont été fournis d'un côté comme de l'autre sur la teneur de l'entretien entre le général Mark Milley, chef d'état-major de l'armée américaine, et son homologue russe Valery Gerasimov.

"Les deux chefs des armes ont échangé leur opinion sur des questions de préoccupation mutuelle", a simplement rapporté l'armée américaine.

Des entretiens téléphoniques entre de hauts représentants de l'armée à Washington et à Moscou ont lieu occasionnellement. Un précédent entretien avait eu lieu plus tôt cette année.

Mark Milley s'est aussi entretenu mercredi avec son homologue ukrainien.

Plus tard dans la journée, le Pentagone a indiqué avoir contacté la Russie pour obtenir davantage de clarté sur la situation dans l'est de l'Ukraine, ajoutant que les Etats-Unis étaient préoccupés par la récente escalade de l'agression russe dans la région. (Vladimir Soldatkin à Moscou, Idrees Ali et Phil Stewart à Washington; version française Jean Terzian)