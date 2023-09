Un responsable de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a déclaré mardi qu'environ 10 000 personnes étaient portées disparues à la suite d'importantes inondations en Libye.

"Nous pouvons confirmer, à partir de nos sources d'information indépendantes, que le nombre de personnes disparues s'élève à 10 000 à ce jour", a déclaré Tamer Ramadan, chef de la délégation de la FICR en Libye, à la presse à Genève, par liaison vidéo depuis la Tunisie.

Près d'un quart de la ville de Derna, dans l'est de la Libye, a été rasé par les inondations après la rupture de barrages lors d'une tempête, et plus de 1 000 corps ont été retrouvés jusqu'à présent, a déclaré mardi un ministre de l'administration qui contrôle l'est du pays.

M. Ramadan a déclaré : "Le nombre de morts est énorme et pourrait atteindre des milliers.

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) pourrait bientôt lancer un appel de fonds d'urgence pour venir en aide aux victimes des inondations en Libye.

"Les difficultés vont de l'accès aux services de santé de base aux abris et à la gestion des abris, en passant par les denrées alimentaires et les articles non alimentaires", a déclaré M. Ramadan.