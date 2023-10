Environ 4 millions d'Américains ont reçu les vaccins COVID-19 mis à jour en septembre, selon un porte-parole du ministère américain de la santé et des services sociaux, même si certains ont eu du mal à prendre rendez-vous ou à payer pour les vaccins.

"L'administration Biden-Harris, par l'intermédiaire du ministère de la santé, a travaillé directement avec les fabricants et les distributeurs pour s'assurer que les vaccins parviennent le plus rapidement possible aux pharmacies, aux hôpitaux, aux cliniques et aux autres sites de vaccination, y compris les établissements de soins de longue durée", a déclaré le porte-parole dans un communiqué envoyé par courrier électronique.