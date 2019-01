Environ 57% des Suisses font partie de la classe moyenne

Zurich (awp) - Un peu plus de la moitié de la population suisse fait partie de la classe moyenne. La part des personnes à revenus moyens s'est stabilisée à 57,5% de la population suisse en 2016, soit au même niveau qu'en 2014, selon les chiffres publiés jeudi par l'Office fédéral de la statistique (OFS).

Dans l'ensemble, la part de la population appartenant à la classe moyenne est restée stable de 2000 à 2016, oscillant entre 56,8% (en 2013) et 61,3% (en 2009). Des variations ont eu cours au fil des années.

"Après avoir brièvement progressé en 2009, la part représentée par la classe moyenne a de nouveau baissé jusqu'en 2013/2014, la part des groupes à bas et à hauts revenus augmentant en parallèle. Après une légère augmentation en 2015, la part des personnes à revenus moyens se stabilise à 57,5% de la population en 2016, soit au même niveau qu'en 2014", indique l'Office.

La classe moyenne comprend toutes les personnes vivant dans un ménage qui dispose d'un revenu brut compris entre 70% et 150% du revenu brut équivalent médian de l'année d'observation en question, soit 5614 francs suisses en 2016. Ce qui équivaut pour une personne seule à une fourchette entre 3930 et 8427 francs suisses. Et pour un couple avec deux enfants de moins de 14 ans, entre 8253 et 17685 francs suisses.

Par rapport au groupe à revenus élevés, la classe moyenne travaille moins et la part des personnes professionnellement actives y est plus faible, ajoute l'OFS. La part des ménages à double salaire y est également plus faible.

ck/jh