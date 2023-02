Environ 70% des Haïtiens soutiennent la force internationale pour combattre les gangs, selon un sondage

Quelque 69 % de près de 1 330 personnes à travers Haïti ont déclaré être favorables à une "force internationale" - qui a été demandée par le gouvernement haïtien - selon un sondage réalisé par le groupe local de gestion des risques commerciaux Agerca et le cabinet de conseil DDG.

Près de 80 % d'entre eux ont toutefois déclaré qu'ils pensaient que la police nationale haïtienne (PNH) avait besoin d'un soutien international pour résoudre le problème des gangs armés, la plupart affirmant qu'il devait être déployé immédiatement.

En octobre, les Nations Unies ont suggéré qu'une "force d'action rapide" soit envoyée en Haïti pour lutter contre l'escalade de la violence des gangs armés dont les luttes intestines ont fait des centaines de morts et des milliers de déplacés.

Mais beaucoup ont exprimé leur scepticisme, citant les abus des missions passées et mettant en doute une force soutenant l'administration du Premier ministre Ariel Henry, qui est sans représentants démocratiquement élus depuis début janvier.

La plupart des pays se sont montrés réticents à envoyer des troupes, bien que la Jamaïque, pays voisin, ait déclaré mardi qu'elle serait prête à participer et que le Salvador ait proposé une "assistance technique".

L'envoyée de l'ONU en Haïti, Helen La Lime, a déclaré la semaine dernière qu'elle avait entendu la prudence des États-Unis et du Canada, mais "pas un non définitif".

"Personne ne veut répéter les erreurs du passé", a-t-elle déclaré, ajoutant que la force travaillerait en partenariat avec la PNH.

Plus d'un tiers des personnes interrogées ont déclaré que depuis 2021, elles connaissaient quelqu'un dans leur quartier, leur famille ou sur leur lieu de travail qui avait été tué. Plus de 70 % ont déclaré que leurs déplacements dans la capitale avaient été limités par la présence des gangs et 83 % ont dit avoir perdu des revenus.

Quelque 36% ont déclaré qu'eux-mêmes ou une personne qu'ils connaissaient avaient été victimes d'un enlèvement depuis 2021, tandis que 28% ont déclaré que c'était le cas pour une agression physique, et 9% pour une agression sexuelle. Un quart ont déclaré avoir cessé leurs activités sociales et un cinquième ont dit avoir quitté leur domicile.