Envision Digital annonce le recrutement de nouveaux dirigeants pour poursuivre son développement au niveau mondial

Le recrutement de neuf cadres supérieurs accompagnera la rapide expansion mondiale d'Envision Digital sur les marchés stratégiques de l'Asie-Pacifique, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique

France - Media OutReach - le 5 août 2020 - Numéro un mondial sur le marché des technologies écologiques, d'intelligence artificielle et de l'Internet des objets (IAoT), Envision Digital International Pte Ltd (« Envision Digital »), annonce aujourd'hui la nomination de neuf nouveaux dirigeants dans le cadre de son développement international et afin de respecter ses engagements en termes de neutralité carbone et d'automatisation.

Ces recrutements font suite à l'annonce récente de l'expansion d'Envision Digital sur le marché allemand, marquant la douzième implantation de la société à l'international.

Envision Digital associe l'IAoT pour optimiser de machine à machine, sans contact humain et en temps réel les actifs majeurs dans les domaines de l'énergie, du bâtiment, de l'industrie manufacturière et des espaces urbains. Il s'agit de solutions pour la production d'électricité solaire ou éolienne, le chargement intelligent des batteries et la répartition de charges, le chauffage, la ventilation et la climatisation, la détection de défauts sur le terrain, la maintenance préventive et l'optimisation des actifs, la sécurité ainsi que les systèmes d'alerte.

Sylvie Ouziel, Présidente internationale d'Envision Digital International, déclare : « Je suis très heureuse d'accueillir ces nouveaux talents au sein de notre entreprise. Nous partageons la même vision et les mêmes ambitions pour un monde décarbonisé et efficient, alliant performance et développement durable. Face aux paris économiques et sociaux extrêmes auxquels notre planète est confrontée, Envision Digital a pour principal objectif de soutenir continuellement la croissance durable tout en garantissant la sécurité et l'efficacité des activités pour les organisations publiques et privés. Je suis certaine que nos nouveaux collègues contribueront à atteindre nos objectifs collectifs. »

Cinq des neuf nouveaux recrutés se sont vu confier des missions d'envergure mondiale et trois d'entre eux sont situés à San Francisco, en Californie. Ils y occupent les fonctions de Responsable mondial de l'Intégration Produits (Global Chief Product Integration Officer, CPIO), de Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information (Chief Information Security Officer, CISO) et de Responsable mondial des Produits courants. Le nouveau Responsable du Centre d'Excellence (CoE) mondial en réseau électrique numérique et en véhicule-réseau (V2G) est basé à Paris. Le nouveau Responsable du secteur Ville intelligente et Décarbonisation est établi, quant à lui, à Singapour.

Thomas Kiessling a été nommé Responsable mondial de l'Intégration Produits (CPIO). Thomas sera chargé de coordonner l'architecture des offres d'Envision Digital entre les plateformes technologiques et les domaines fonctionnels dans le but de maximiser la valeur ajoutée pour le client, tout en favorisant la réutilisabilité et l'interopérabilité. Il jouera aussi un rôle majeur dans la promotion des solutions d'Envision Digital vis-à-vis des principaux partenaires industriels, y compris les analystes industriels, les partenaires en logiciels et systèmes d'intégration. Thomas a occupé divers postes de direction dans le passé, tels que les fonctions de Responsable Produits et Innovation au sein de Deutsche Telekom. Dernièrement, il a co-fondé et été Responsable Technologique (Chief Technology Officer, CTO) de la plateforme prédictive IoT, AMPLY Power, Inc., ayant pour activité les systèmes de charge intelligents pour les véhicules électriques.

Al Ghous sera Responsable mondial de la Sécurité des Systèmes d'Information (CISO), fort de ses 18 ans d'expérience dans les domaines des stratégies et activités liées à la cybersécurité, de la sécurité de l'information et des produits, ainsi que de la gestion des risques. Al a été précédemment Responsable Sécurité (Chief Security Officer, CSO) chez ServiceMax, une entreprise internationale de gestion des services sur site axés sur les actifs. Il est aussi co-fondateur de SVCI, un groupe de Responsables de la Sécurité des Systèmes d'Information qui agit comme un syndicat d'investisseurs.

Matthew Brocklehurst reprendra les fonctions de Responsable mondial des Produits courants chez Envision Digital. Il prendra en charge les innovations, les produits et la stratégie de la plateforme. Il aura également la responsabilité d'optimiser les offres existantes en se focalisant sur les énergies renouvelables et le stockage énergétique. Matthew a précédemment occupé le poste de Responsable Technologique au sein de Power Factors, une plateforme d'optimisation de la performance destinée à l'industrie des énergies renouvelables.

Xavier Becuwe rejoint Envision Digital en tant que Responsable du Centre d'Excellence mondial en réseau électrique numérique et en V2G (Véhicule to Grid). Il sera à la tête d'une équipe d'experts située à Paris et responsable des solutions d'Envision Digital au sein de l'écosystème réseau électrique intelligent et V2G. Xavier a plus de 13 ans d'expérience en technologies intelligentes, ses domaines de spécialité étant les réseaux électriques intelligents et l'électromobilité, le développement d'innovations, la création de capacités et l'approvisionnement de solutions aux clients majeurs en Europe et en Asie.

Ynse de Boer, nouveau Responsable international Villes intelligentes et Décarbonisation, sera basé à Singapour. Il dirigera le développement et le déploiement des programmes de villes intelligentes, d'espaces intelligents et de décarbonisation de l'entreprise. Dans ses fonctions précédentes au sein d'Accenture, Ynse a mis au point et dirigé les pratiques de stratégie et de développement durable d'Accenture pour l'Asie-Pacifique, tout d'abord à Singapour puis, plus récemment, pour la France, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas.

L'ensemble de ces nouvelles recrues travailleront sous la responsabilité directe de Sylvie Ouziel, Présidente d'Envision Digital international.

En Asie-Pacifie, Envision Digital a recruté un Responsable Livraison situé à Singapour où se trouve le siège social d'Envision Digital.

Saqib Khan rejoint l'équipe APAC au poste de Responsable Livraison et est rattaché à Robin Li, Responsable du Centre mondial de Solutions et Services (Global Solutions and Services Centre, GSSC), à Singapour. Saqib sera chargé de garantir l'excellence de la livraison des projets aux clients dans toute la région. Au-delà de ses responsabilités de cadre, ses fonctions incluent la définition de solutions et la direction de la mise en place de programmes de grande envergure, liés notamment aux usines intelligentes et à la gestion des actifs, l'une des ses spécialités. Au cours de sa carrière, Saqib a occupé les fonctions de Directeur conseil au sein de Deloitte et de Principal chez Accenture.

En rejoignant l'équipe de direction d'Envision Digital, trois nouvelles recrues assureront différentes fonctions en Europe au niveau opérationnel et financier.

Marc Chevènement occupera les fonctions de Directeur des Opérations d'Envision Digital France. Il sera responsable des projets clients et partenaires de type end-to-end, incluant le développement de nouveaux partenariats sur différents marchés, ainsi que le soutien des projets inter-entité liés aux batteries et aux turbines éoliennes. Marc mettra à contribution son expérience dans les activités industrielles et la transformation numérique après avoir occupé plusieurs postes dans les secteurs de l'automobile, du consulting et de l'assurance au sein de PSA, Accenture et Allianz.

Matthias Felber assurera les fonctions de Responsable des Opérations pour les activités de détail en Allemagne d'Envision Digital, incluant la coordination et la mise en place de la solution de charge des véhicules électriques d'Envision Digital. Matthias a plus de 20 ans d'expérience dans de nombreux secteurs. Récemment, il était Directeur général de Neusta Accelerate, une société de conseil stratégique en numérique.

Sabine Moser rejoint Envision Digital en Allemagne en tant que Directrice Financière. Elle a travaillé précédemment au sein de KUKA, un fournisseur de solutions d'automatisation intelligentes Directrice Financière pour la région EMEA.

Sabine et Matthias seront rattachés au nouveau Directeur général d'Envision Digital pour l'Allemagne, Drazen Nikolic, nommé au mois de mai, tandis que Marc travaillera sous la responsabilité directe de Sylvie Ouziel.

- FIN -

A propos d'Envision Digital :

Envision Digital est une société mondiale leader dans les technologies de l'AIoT, ayant son siège à Singapour et comptant plus de 500 collaborateurs répartis au sien de douze succursales en Chine, en France, en Allemagne, en Norvège, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Envision Digital détient EnOS(TM), le système d'exploitation AIoT mondialement reconnu qui connecte et dirige actuellement plus de 63 millions d'appareils intelligents, ainsi que 120 GW d'actifs énergétiques à travers le monde. Ses applications de monitoring, d'analyse avancée, de prévision et d'optimisation fournissent aux clients des informations qui leur permettent de mieux gérer leurs actifs et la performance de leur portefeuille. Énergies renouvelables intelligentes (énergie solaire, éolienne), villes intelligentes, énergie connectée et usines intelligentes font partie des solutions qu'elle propose à ses clients. La société accompagne également gouvernements et entreprises dans leur transformation numérique.

Acteur clé dans les systèmes d'exploitation AIoT, Envision Digital développe un écosystème de partenaires afin d'assurer la transformation numérique à l'échelle mondiale. La société compte plus de 250 clients et partenaires, chiffre en constante augmentation, répartis sur une dizaine d'industries, dont : Accenture, Amazon Web Services, GovTech Singapore, Keppel, Microsoft, Nissan, PSA International, PTT, Sonnen, Tableau et Total.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.envision-digital.com

Contacts presse :

Envision Digital

Ms Ash Lim

E-mail : ash.lim@envision-digital.com



Everybody Knows

Nicolas Castex

E-mail : NicolasCastex@everybodyknowsparis.com