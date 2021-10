Envolée de la demande européenne pour les solutions à jet de liant de Desktop Metal dans la fabrication à volume moyen de pièces métalliques

La popularité croissante du procédé Shop System de Desktop Metal facilite la production en série de pièces métalliques de haute qualité pour un prix abordable partout en Europe

À mesure que Desktop Metal (NYSE : DM) poursuit ses progrès en matière de fabrication additive 2.0 (AM 2.0) pour redéfinir les méthodes de fabrication futures avec la production de masse et les solutions de fabrication additive prêtes à l'emploi, la société constate une demande européenne croissante pour le jet de liant métallique, notamment le Shop System™, le tout premier système de jet de liant métallique au monde mis au point pour les ateliers d'usinage.

Depuis le démarrage des livraisons en série du Shop System au quatrième trimestre 2020, de nombreuses entreprises mondiales de premier plan ont choisi d'adopter la technologie à jet de liant de haute qualité pour l'impression de pièces métalliques prêtes à l'emploi. Cette technologie permet en effet d'imprimer des pièces métalliques finies à des volumes et des prix inégalés par les procédés de fabrication conventionnels et les procédés de fabrication additive antérieurs. Le Shop System gagne notamment du terrain sur le marché européen, avec une forte demande de la part de fabricants en France, en Finlande, en Allemagne, en Grèce, en Italie, au Portugal, en Espagne, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni.

"Nous arrivons à un point d'inflexion où la production par fabrication additive à moyen et haut volume de pièces métalliques prêtes à l'emploi constitue une véritable opportunité transformationnelle pour les fabricants", déclare Pierre-Victor Sabatier, directeur des ventes - EMEA chez Desktop Metal. "Dans un tel contexte, il est évident que l'intérêt pour le jet de liant s'intensifie ici en Europe. Le Shop System est de plus en plus utilisé par les exploitants d'usine, les ingénieurs et les directeurs de production, qui prennent conscience de la complémentarité de cette solution avec leurs méthodes de fabrication conventionnelles, grâce à la production par lots fiable, accessible et flexible de pièces complexes et détaillées à un coût modéré. Dans un secteur industriel confronté aux défis de la chaîne d'approvisionnement et aux demandes croissantes de fabrication locale, Desktop Metal jouit d'une position idéale pour répondre à la demande impressionnante que nous constatons pour les technologies de fabrication additive métallique pour la production en Europe et au-delà."

Le Shop System rend la fabrication additive métallique accessible aux ateliers d'usinage grâce à une solution clé en main abordable capable de produire des pièces à l’état de surface exceptionnel, riches en détails, à des vitesses jusqu'à dix fois supérieures à celles des technologies traditionnelles de fabrication additive par fusion de poudre. Avec le Shop System, les utilisateurs peuvent imprimer des pièces métalliques prêtes à l'emploi pour une variété d'industries telles que l'automobile, l’énergie, les machines industrielles et les produits de consommation.

Les grandes entreprises européennes prennent conscience des avantages du Shop System pour la production à moyens volumes

Cosmind s.r.l., entreprise italienne, est spécialisée dans le traitement de précision de la tôle et la menuiserie mécanique dans les secteurs naval, ferroviaire, aéronautique et électronique.



"Pour Cosmind, la croissance continue et régulière, l'amélioration des processus de production, la qualité, la compétitivité et l'innovation technologique sont des éléments fondamentaux de la vision de l'entreprise", déclare Marco Donisi, COO et directeur de l'usine, Cosmind s.r.l. "Nous avons mis un accent particulier sur l'innovation technologique en implémentant de nouvelles technologies dans le secteur de la fabrication additive. En choisissant la technologie Desktop Metal, nous combinons parfaitement la diversification du marché et l'innovation technologique. Il est évident que la technologie Desktop Metal Shop System constituera un tournant décisif dans le secteur mécanique. C'est dans cette optique que nous avons investi dans la création d'un pôle technologique proposant à nos clients un service d'impression 3D intégrant différentes technologies et matériaux."

EdilCAM Sistemi (ECS), est une entreprise italienne spécialisée dans la mise à niveau sismique des bâtiments et des structures civiles.



"Le Shop System de Desktop Metal a offert à ECS une méthode de production unique et puissante qui a repoussé les limites conceptuelles du système breveté de notre société, Active Tensioner Multi Material", déclare Alessandro Vari, PDG d'EdilCAM Sistemi. "Grâce à ses performances extraordinaires par rapport aux technologies déjà existantes, ECS peut également exploiter le jet de liant dans de nouveaux domaines comme les ponts et les viaducs, mais aussi pour les monuments et les bâtiments historiques. La combinaison des solutions de jet de liant de Desktop Metal et des vingt ans d'expérience d'ECS en matière de renforcement sismique nous positionne comme la première entreprise à introduire le jet de liant métallique dans la rénovation sismique."

Officine Piki, société italienne spécialisée dans le traitement de l'acier inoxydable.



"Le Shop System de Desktop Metal ouvre de vastes perspectives pour l'avenir de la fabrication additive, notamment en ce qui concerne le prototypage, la production à faible coût et la fabrication de pièces métalliques irréalisables avec les méthodes de fabrication traditionnelles en raison des géométries et des cavités internes", déclare Davide Vitali, directeur général d'Officine Piki. "Nous sommes également convaincus de la durabilité du processus d'impression 3D, en raison de la moindre utilisation de matières premières, qui se traduit par une réduction des déchets et du recyclage des matériaux, une baisse de l'énergie utilisée pour la production, une consommation d'eau inférieure à celle de tout autre système de production, l'absence d'émulsions chimiques devant être éliminées et la possibilité d'imprimer avec des matériaux durables, tels que la poussière de bois recyclée."

Poral, basée en France, est une entreprise leader dans la métallurgie des poudres, spécialisée dans les composants techniques pour l'automobile, l'aérospatiale, le traitement chimique, et bien plus encore.



"Nous avons commencé à explorer les possibilités de la fabrication additive métallique il y a quelque temps, mais nous attendions la solution adaptée à notre entreprise et à nos clients. Il nous fallait une solution offrant tous les avantages de l'impression 3D, mais avec une plus grande productivité et des coûts réduits", déclare Denis Pugnet, PDG de Poral. "Le Shop System nous permet de proposer des solutions complémentaires à nos clients, innovantes, économiques et rapides. Cet outil constitue par ailleurs un formidable outil de développement commercial, qui nous permet de saisir de nouvelles opportunités et de nous positionner comme leader dans les domaines de la fabrication locale et de l'industrie 4.0. De grands projets sont déjà en cours et nous prévoyons une énorme croissance de la demande de pièces produites par jet de liant métallique dans les mois à venir."

Le centre VTT de recherche technique de Finlande est l'une des plus importantes institutions de recherche d'Europe, qui contribue à promouvoir l'utilisation et la commercialisation de la recherche et de la technologie dans le monde entier.



"Les avancées dans le domaine du jet de liant métallique étendent les applications de la fabrication additive à une gamme encore plus vaste de nouvelles applications qui, jusqu'à présent, étaient sans intérêt économique", déclare Pasi Puukko, chef de l'équipe de recherche du VTT. "La technologie de projection de liant [le Shop System de Desktop Metal] est en effet mieux adaptée aux applications requérant des quantités plus importantes. Cette technologie permet également d'élargir la gamme de matériaux à de nouveaux domaines."

Le Shop System - La production en série de pièces métalliques de haute qualité à un prix abordable

Équipé du moteur d'impression à passage unique le plus avancé du marché du jet de liant, le Shop System est la solution clé en main pour produire des pièces métalliques complexes prêtes à l'emploi en très peu de temps et à un coût bien inférieur à celui de la fabrication conventionnelle et des technologies AM existantes comparables. Le Shop System intègre tous les équipements dont les ateliers d'usinage ont besoin pour commencer le jet de liant, de l'impression au frittage, et est conçu pour s'adapter à diverses configurations de volume de fabrication. Par ailleurs, le logiciel Desktop Metal utilisé pour préparer les pièces et simuler le frittage, associé à des poudres métalliques et à des paramètres de production optimisés assurant une qualité et une répétabilité exceptionnelles des pièces, permet aux entreprises de se lancer dans l'injection de liant en quelques jours, au lieu de plusieurs semaines ou mois.

Les principaux avantages du Shop System :

Simplicité d'utilisation et de fonctionnement. Conçu pour les ateliers modernes, le Shop System produit des pièces sur simple pression d'un bouton grâce à son interface logicielle conviviale. Il utilise des poudres de conception avancée et des paramètres de traitement par défaut optimisés pour assurer une qualité exceptionnelle et une répétabilité sans avoir à recourir à des tiers pour la validation des matériaux ou la mise au point des processus. L'utilisation de paramètres de frittage générés par le logiciel et modifiables manuellement élimine le besoin d'étapes de post-traitement coûteuses et chronophages.





Conçu pour les ateliers modernes, le Shop System produit des pièces sur simple pression d'un bouton grâce à son interface logicielle conviviale. Il utilise des poudres de conception avancée et des paramètres de traitement par défaut optimisés pour assurer une qualité exceptionnelle et une répétabilité sans avoir à recourir à des tiers pour la validation des matériaux ou la mise au point des processus. L'utilisation de paramètres de frittage générés par le logiciel et modifiables manuellement élimine le besoin d'étapes de post-traitement coûteuses et chronophages. Une productivité élevée et une qualité d'impression supérieure. Avec des tailles de construction variables allant jusqu'à 16 litres et un chariot d'impression à grande vitesse et à passage unique, le Shop System permet de produire des pièces métalliques finies jusqu'à dix fois plus vite pour un coût nettement inférieur à celui des technologies de fabrication additive existantes. Il permet d'augmenter la production existante en imprimant jusqu'à des centaines de pièces métalliques complexes par jour, aux propriétés mécaniques supérieures aux normes industrielles. Avec des vitesses allant jusqu'à 800 cc/heure, le Shop System peut produire des lots de dizaines ou de centaines de pièces complexes imprimées en seulement cinq heures.





Avec des tailles de construction variables allant jusqu'à 16 litres et un chariot d'impression à grande vitesse et à passage unique, le Shop System permet de produire des pièces métalliques finies jusqu'à dix fois plus vite pour un coût nettement inférieur à celui des technologies de fabrication additive existantes. Il permet d'augmenter la production existante en imprimant jusqu'à des centaines de pièces métalliques complexes par jour, aux propriétés mécaniques supérieures aux normes industrielles. Avec des vitesses allant jusqu'à 800 cc/heure, le Shop System peut produire des lots de dizaines ou de centaines de pièces complexes imprimées en seulement cinq heures. Une richesse de détails avec une finition de surface exceptionnelle. Les entreprises peuvent imprimer des pièces métalliques denses et complexes avec une finesse de détails incroyable et des finitions de surface présentant une rugosité moyenne (Ra) de quatre microns seulement à la sortie du four. Sa tête d'impression avancée à passage unique, d'une résolution native de 1 600 DPI, assure une résolution 400 pour cent supérieure à celle des anciens systèmes de jet de liant. La qualité d'impression est garantie par la redondance de cinq buses sur la tête d'impression, soit 25% de plus que les systèmes à jet de liant comparables.

