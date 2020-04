Envolée du nombre de transactions en mars à la Bourse suisse

Zurich (awp) - Les volumes échangés à la Bourse suisse se sont envolés en mars à cause de la volatilité observée sur les marchés financiers dans le contexte du coronavirus, a annoncé mercredi l'exploitant de la place zurichoise Six Group.

Pendant le mois sous revue, qui a vu une chute sans précédent des Bourses mondiales, les volumes échangés ont bondi de 80,9% sur un mois à 293,0 milliards de francs suisses, tandis que le nombre de transactions s'est envolé de 127,7% à 17,4 millions, selon un communiqué.

Le journée de négoce la plus active a été le 20 mars avec des échanges totalisant 18,8 milliards de francs suisses. En terme de volumes, c'est le 12 mars qui a été le plus actif avec 1,3 million de transactions. Le titre qui a généré le plus grand volume était le bon de jouissance Roche avec 34,2 milliards de francs suisses et 1,2 million d'échanges.

Dans le segment des crypto-monnaies, 58,2 millions de francs suisses ont été négociés en produits ayant en sous-jacent des devises électroniques, en forte baisse de 27% comparé à février, pour des volumes en léger repli de 2,2% à 2905 transactions.

