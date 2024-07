* LE JEU EST UN JEU D'ARGENT QUI PERMET AUX JOUEURS DE S'AMUSER ET DE S'AMUSER TOUT AU LONG DE L'ANNÉE.

* EPIC GAMES- FORTNITE REVIENDRA BIENTÔT SUR IOS DANS L'UNION EUROPÉENNE

* EPIC GAMES : FORTNITE ET NOS AUTRES JEUX QUITTERONT LE SAMSUNG GALAXY STORE

* EPIC GAMES - ANNONCE QUE NOS JEUX MOBILES VONT ARRIVER SUR ALTSTORE SUR IOS DANS L'UNION EUROPÉENNE

* EPIC GAMES- GAMES STORE COMING TO ANDROID WORLDWIDE ; IOS IN EU AT STORE FEE OF 12% FOR PAYMENTS, AND 0% ON THIRD PARTY PAYMENTS Source text : [https://tinyurl.com/mrycw9nc]