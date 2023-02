Laurent Pignot Analyste Suivre 186 Tous ses articles Diplomé de Montpellier Business School et de Paris 1-Sorbonne, passé par les univers de la banque et de l'assurance, Laurent Pignot entretient une telle passion pour les cryptomonnaies qu'il ambitionne, un jour, de lancer un média dédié à la vulgarisation de ces actifs alternatifs. Ce qui attire ce fan de sport et de gastronomie ? En bon représentant de sa génération, la dimension décentralisée et désintermédiée de ces devises. Ce qui l'anime ? L'adrénaline liée au jeu de l'investissement. Episode 4 - Chinaverse : Mythe ou réalité ? 07/02/2023 | 16:36 Laurent Pignot 07/02/2023 | 16:36 Envoyer par e-mail :

Grâce à l'engagement indéfectible de Pékin à pousser le développement de technologies liées à la réalité étendue, un terme qui regroupe la réalité virtuelle et la réalité augmentée, l'Empire du Milieu est en bonne voie pour façonner une sorte de metaverse - yuan yuzhou en chinois. Comme nous l'avons vu dans les précédents épisodes, que ce soit grâce aux initiatives des gouvernements locaux pour financer des startups dans le domaine, ou grâce à l'engouement des titans de la technologie asiatique pour poser les premières briques de ces mondes virtuels, l'apparition des doubles numériques des chinois est imminente. Mais dans quelles conditions ? Un metaverse : oui, mais à quel prix ? Il existe de nombreux obstacles à l'adoption à grande échelle des dispositifs de réalité étendue. Notamment celui du prix. Comme pour toute nouvelle technologie, il faut du temps pour créer la demande des consommateurs et faire baisser les prix initiaux. Le metaverse est un concept relativement nouveau, et malgré une forte sensibilisation à ce terme en Chine, il existe de nombreuses fausses idées à son sujet. Les prix élevés des appareils de RV (Réalité Virtuelle) et la stabilité de la connectivité signifient également que tout le monde ne peut pas s'offrir une expérience virtuelle à la maison. En 2021, le revenu mensuel disponible par habitant en Chine était de 2 927 yuans (403 euros), avec une disparité considérable entre les régions urbaines (3 951 yuans - 544 euros) et rurales (1 578 yuans - 217 euros). Cette année-là, un casque de RV coûtait environ 1 400 yuans (192 euros) en moyenne. Les principaux fabricants, Pico et iQIYI, ont fixé le prix de leurs appareils de RV entre 2 500 et 4 000 yuans, soit entre 345 et 550 euros au cours actuel. Pour l'instant, l'accessibilité, en termes de prix des équipements, ne permet pas une adoption et une démocratisation généralisée de la réalitée étendue en Chine. Une question de temps ? Seul l'avenir nous le dira. Et la santé dans tout ça ? Sadia Suhail Usmani, chercheuse du département de médecine translationnelle à l'hôpital de Larkin à Miami, a publié un article intitulé "Avenir de la santé mentale dans le metaverse" qui permet d'appréhender les risques liés à la vie virtuelle. Parmi les risques mentionnés dans l'étude, il est évoqué que, d'une manière globale, les casques de réalité virtuelle actuels sont trop lourds et peuvent provoquer des maux de tête et des douleurs cervicales après une utilisation prolongée. Ils peuvent également provoquer le mal des transports car ils créent une illusion de mouvement dans le cerveau. Les symptômes tels que les nausées, les vertiges et les maux de tête peuvent durer des heures après avoir retiré le casque. Les effets sur la vue constituent un autre problème. La RV consiste essentiellement en un écran placé à quelques centimètres devant les yeux, ce qui rompt la concentration oculaire et provoque une fatigue importante des yeux. Autrement dit, le portrait du metaverse est peu reluisant. Mais ce n'est pas tout, la chercheuse met en avant que le metaverse pourrait provoquer : Problèmes de sédentarité : Passer de longues heures assis devant un écran peut entraîner des problèmes de santé tels que des douleurs de dos, des problèmes de vue et une mauvaise posture.



Troubles du sommeil : L'utilisation excessive d'un metaverse avant le coucher peut perturber le cycle de sommeil et entraîner des insomnies.



Isolation sociale : L'utilisation excessive d'un metaverse peut entraîner une perte d'interactions sociales en personne et une solitude accrue, ce qui peut avoir un impact négatif sur la santé mentale.



Dépendance : Certaines personnes peuvent développer une dépendance au metaverse, ce qui peut entraîner une utilisation excessive et un déséquilibre dans leur vie personnelle et professionnelle. Autant de points de vigilance qui doivent être pris en compte dans l’optique d’une généralisation de l’utilisation d’équipements liés à la réalité étendue. L’innovation permettra-t-elle de pallier une partie de ces effets négatifs ? Seul l’avenir nous le dira. Quid des données personnelles ? Les préoccupations des chinois concernant la collecte et la sécurité des données personnelles et les activités illégales figurent en tête de liste. Concernant la collecte de données, dans le cadre d'un metaverse en Chine, les gouvernements locaux et les entreprises pourraient collecter de grandes quantités de données personnelles sur les utilisateurs dans les mondes virtuels, y compris les informations d'identification personnelle, les informations de paiement et les données de localisation. Cela peut entraîner des préoccupations en matière de protection de la vie privée. La sécurité des données personnelles dans le metaverse est un autre sujet de préoccupation important, car les pirates informatiques pourraient accéder à ces données sensibles. Cela peut entraîner des fuites de données, des fraudes et des usurpations d'identité. Les gouvernements et les entreprises doivent prendre des mesures pour protéger les données personnelles des utilisateurs, telles que la mise en place de cryptage et de mesures de sécurité en ligne. Enfin, certaines activités illégales peuvent également se produire dans le metaverse, telles que la distribution de contenu illégal, la cybercriminalité et le harcèlement en ligne. Les gouvernements et les entreprises doivent prendre des mesures pour prévenir ces activités illégales et protéger les utilisateurs contre les conséquences potentiellement négatives. Même après avoir dépensé des milliards de yuans pour surveiller le cyberespace pendant des années, la Chine continue de se battre contre ces problèmes et devra inévitablement redoubler d'efforts pour l'avenir de l'internet. Il faudra de nombreuses années pour faire d'un Chinaverse sécurisé, propre et immersif une réalité. Les chinois s’inquiètent En fait, le metaverse n'est pas un monde imaginaire sans problème. Parmi les préoccupations courantes des chinois figurent les effets sur la santé mentale, les abus en ligne et la cyberintimidation, la sécurité personnelle et le harcèlement sexuel, ainsi que le suivi et l'utilisation abusive des données relatives à la vie privée. Près de 70 % des Chinois interrogés en ligne s'inquiètent du risque de dépendance virtuelle, le metaverse offrant une échappatoire à la réalité. Près de la moitié des chinois pensent que le metaverse pourrait aggraver les angoisses sociales de la vie réelle. Préoccupations principales des chinois concernant le metaverse

iiMedia Research 69,8% : la dépendance au monde virtuel

48% : exacerber la phobie sociale dans la vie réelle

25,6% : risques d’atteinte à la vie privée

21,3% pas beaucoup d’impact

1,1% : autres Un peu trop tôt pour un metaverse asiatique ? En prenant du recul sur les quatre épisodes de cette série sur l'avènement du metaverse chinois, il ne fait aucun doute que l’Empire du Milieu aspire à devenir une superpuissance technologique, et le metaverse n'est qu'une des portes d'entrée. Un metaverse immersif complet nécessite la puissance combinée de la 5G, de l'IA, des processeurs de nouvelle génération, de l'informatique quantique, de l'informatique périphérique, de la RA et de la RV. Actuellement, toutes ces technologies sont encore en développement et ne sont pas assez avancées pour être mises à l'échelle en masse à un prix abordable en Chine. La bande passante et la latence sont les principaux goulots d'étranglement qui doivent être résolus pour offrir des interactions fluides en temps réel. Il faudra quelques années pour mettre en place l'infrastructure nécessaire au traitement et à la diffusion d'une quantité massive de données dans un court laps de temps. Les efforts qu'elle déploie depuis une dizaine d'années ont permis de faire naître de nombreuses licornes technologiques et de cultiver une population férue de numérique, qui partage le même rêve national de prospérer dans le metaverse par tous les moyens. Malgré la gêne et la réticence de Pékin, la tendance du metaverse semble inarrêtable, et la Chine a besoin du monde virtuel pour la croissance de son économie numérique. Avec les différents gouvernements locaux qui s'engagent à investir et les entreprises qui mettent en place les éléments de base, le metaverse est en marche, bien que lentement et malgré les préoccupations mentionnées dans cet article. Nous avons fort à parier que le metaverse chinois évoluera séparément du metaverse américain en raison de son environnement réglementaire unique. Les différences de culture et de préférences des consommateurs conduiront également à un autre type d'interface et d'expérience utilisateur. Dans ce nouveau monde, la Chine devra probablement appliquer des stratégies numériques avancées pour contrôler efficacement l'opinion publique. L’adoption du metaverse en Chine, si elle a lieu, se fera en plusieurs vagues. Mais, en fin de compte, la curiosité et la créativité seront la motivation, et l'explosion du contenu généré par les utilisateurs prendra très probablement le dessus. Il reste à voir si l'approche pratique de la Chine peut amener le metaverse à son plein potentiel économique et peut-être devenir une référence précieuse pour d'autres pays.



