Episode 4 : Le Web 3.0, une confiance sans faille ?

Blockchain Bitcoin : la corruption est évincée

Etant donné que les mineurs sont en fin de compte contrôlés par des individus et peuvent donc être soudoyés ou corrompus, des garanties supplémentaires doivent être introduites dans ces systèmes afin de réduire davantage le besoin de faire confiance à un mineur individuel. D'une part, l'algorithme de consensus de “preuve de travail” de Bitcoin (bien qu’il en existe d’autres) est destiné à répartir la confiance entre une grande variété de mineurs, réduisant ainsi le risque d'opportunisme individuel (les transactions sont vérifiées par l’ensemble du réseau et non par un seul mineur qui ferait guise d’autorité centrale). D'un autre côté, comme tous les nœuds (ordinateurs connectés au réseau) détiennent une copie de la blockchain (c’est une condition pour miner), ils peuvent toujours vérifier que chaque transaction enregistrée est valide et légitime. Par conséquent, toute personne interagissant avec la blockchain Bitcoin peut avoir un niveau élevé de confiance qu'elle fonctionnera comme prévu, car chaque transaction est traçable par tout le monde. D’où l’adjectif largement répandu concernant la blockchain Bitcoin, qui est dite : infalsifiable. Enfin, contrairement à une entité centralisée, si un nœud venait à être défaillant, tout le système ne serait pas remis en cause car l’ensemble des autres nœuds du réseau prendraient le relais (puisque tout le monde a le même historique de données). Alors qu'aujourd'hui, lorsqu’une entité centrale est piratée, tout le système est paralysé.

La limite au système : la confiance est déplacée

La confiance ne peut jamais être complètement éliminée, elle est partiellement déplacée aux développeurs et mineurs du réseau. Par conséquent, bien que le protocole blockchain puisse contribuer à accroître la confiance dans la manière dont les transactions seront traitées, un tel degré de confiance n'est possible que dans la mesure où l'on peut faire confiance au réseau de mineurs ainsi qu’aux principaux développeurs du réseau d'agir d'une manière qui ne compromet pas la sécurité, la fiabilité et la prévisibilité du système basé sur la blockchain. Le code source pourrait être modifié si la majorité du réseau le décidait. La confiance est finalement remise entre les mains du réseau et tous ses acteurs. Un réseau qui se veut cependant transparent et accessible à tous.

Pour l'heure, le réseau Bitcoin se révèle inviolable et sans faille depuis sa création, et la constante augmentation du nombre de nœuds favorise son degré de décentralisation, car de plus en plus de machines vérifient les blocs afin qu’ils soient légitimement.

Ici, nous avons compris que la blockchain réinvente le concept de confiance. Une confiance décentralisée (à travers tous les nœuds) et transparente (car accessible à tous) qui permet d’éliminer le besoin de confiance. Ou du moins le déplacer envers plusieurs entités utilisant un algorithme mathématique transparent, plutôt qu’une seule entité centrale aux moyens, le plus souvent, opaques. Vous vous rappelez quand je disais un peu plus haut que “La confiance peut être obtenue grâce aux expériences antérieures et aux connaissances générales accumulées au fil du temps”. Comme pour les avions, la blockchain doit accumuler des expériences et des connaissances générales par ses utilisateurs et observateurs pour qu’elle soit potentiellement largement adoptée. La confiance suivra.

Dans cette saga nous allons accumuler les connaissances pour être averti et être en mesure de mieux appréhender cette technologie si jamais elle s’imposait, dans une certaine mesure, dans notre quotidien.

Si cette technologie permet de transférer la confiance des entités centralisées traditionnelles à un réseau décentralisé peuplé de mineurs, plusieurs questions se posent. Comment pouvons-nous nous fier à cette confiance décentralisée ? Qu’est-ce qui pousse les mineurs à dépenser de l’énergie pour enregistrer les transactions ? Comment sommes-nous identifiés par les mineurs (clé publique et clé privée) ? Une cessation de l’activité des mineurs et donc de la validation des transactions est-il possible ? Après avoir compris que la nation de confiance décentralisée est permis avec la blockchain, nous allons dans le prochain épisode explorer les tenants et les aboutissants du système de minage. Finalement le cœur de la confiance de la blockchain. Rendez-vous au prochain épisode.

