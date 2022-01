Episode 6 : Le Web 3.0, les différentes blockchains et le cultivateur cambodgien

Les blockchains publiques : un livre ouvert

Commençons par celles que nous avons étudiées jusqu’à présent. Un réseau ouvert à tous et sans restriction (si ce n’est une connexion internet), des données consultables pas tous et à tout moment et des transactions inscrites dans un registre distribué numérique infalsifiable et indélébile, autrement dit, une blockchain publique. Ici chaque validateur de transaction sur le réseau (appelé “nœud”) ont des droits égaux pour accéder à la blockchain, pour créer de nouveaux blocs de données et pour les valider. Sans condition d’accès, ce type de blockchain devient beaucoup plus facilement décentralisé que les blockchains privées et permissionnées comme nous allons le voir un peu plus bas.

Il faut voir ici, un grand livre ouvert devant vous, sur votre table, où tout le monde peut venir lire, écrire et auditer les lignes en cours d’écriture et celles précédemment inscrites. Imaginez que chaque personne détient ce livre, et qu’elles peuvent toutes vérifier les transactions anciennes et actuelles. Ainsi plus il y a de lecteurs (nœuds) qui lisent le livre à travers toute la planète, plus il devient difficile d’écrire des lignes mensongères car tous les lecteurs ne vous laisseront pas le faire. Si sur ce livre, nous savons que vous avez acheté 15 bitcoins, nous pourrons le voir et vous empêcher de dépenser 30 bitcoins car cela serait injuste (des vérifications qui se réalisent à l’aide de moyens algorithmiques et cryptographiques).