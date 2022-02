Episode 8 : Le Web 3.0, la redéfinition de son identité numérique

Grâce aux algorithmes cryptographiques et aux fonctions de hachage mathématiques, il est impossible de retrouver la clé publique à partir de l’adresse, et de la même manière, il est impossible de retrouver la clé privée à partir de la clé publique. L’intervention de la clé privée et de la clé publique intervient au moment de la signature des transactions. Il faut voir la clé privée comme une signature sur le réseau et la clé publique comme le moyen de vérifier l’authenticité du signataire.

Autrement dit, imaginons que Bob détienne 5 BTC. Bob veut envoyer 2 BTC à Alice. Bob signe la transaction avec sa clé privée et les algorithmes cryptographiques génèrent la clé publique de Bob qui est transmis au réseau. Ainsi les mineurs (ceux qui valident les transactions) peuvent vérifier que la clé publique est correcte et appartient bien à Bob. Dans ce cadre, Bob ne pourrait pas envoyer 10 BTC alors qu’il n'en détient que 5 et Alice pourrait bien vérifier que c’est Bob qui envoie les 2 BTC (grâce à la clé publique de Bob).

Et comme évoqué précédemment, il n'est pas possible de remonter à la clé privée à partir de la clé publique. Ainsi les portefeuilles de Bob et Alice sont protégés.

L’adresse, elle, vous permet de recevoir des fonds en provenance de d’autres utilisateurs. Même principe, impossible de remonter au portefeuille de l’utilisateur à partir de l’adresse.

Schéma clé privée/publique/adresse

Source : Openclassroom



Force est de constater que ces programmes cryptographiques ont permis, sur le réseau Bitcoin, de transférer de la valeur entre les utilisateurs sans encombre depuis la création de la blockchain. En treize ans, Bitcoin s’est révélé inviolable.

Dans un souci d’esthétisme, nous pouvons comprendre que d’envoyer des bitcoins à l’adresse “1GH7azeTYdR698azPONdaz597zadf712e” n’est pas très pratique. Il est facilement imaginable que lorsque vous voudriez envoyer des fonds à cette adresse que vous vous trompiez, par erreur d'inattention, dans sa retranscription. Ainsi le destinataire ne verrait jamais les fonds arrivés si c'était le cas. Mais le pire, c’est que vos fonds seraient définitivement perdus… C’est pour cela que de nouvelles solutions, qui peuvent vous faciliter la vie, émergent dans ce jeune écosystème.



Donner du sens à son portefeuille ? Oui, mais à quel prix ?

Notre identité numérique devient de plus en plus importante sur internet. A une époque où, nos smartphones sont quasiment devenus une extension de nos bras, ouvrir son application Instagram, Tik Tok ou Twitter est devenu une activité quotidienne. Des mondes numériques qui favorisent les comportements narcissiques, notamment chez les millenials, et qui encouragent l’autopromotion. Dans un internet “blockchainisé” il devient facilement imaginable que de vouloir renommer notre adresse publique s’inscrit dans cette tendance de la valorisation de notre identité numérique. Un avantage esthétique et pratique.



Concrètement, au lieu d’envoyer 1 BTC à l’adresse d’Alice qui vous oblige de retranscrire : “1GH7azeTYdR698azPONdaz597zadf712e”, vous pourriez l’envoyer à l’adresse suivante : “Alice.eth”. Autrement dit, une adresse qui est beaucoup plus esthétique et facile à retenir. En plus, il y a beaucoup moins de chance que vous vous trompiez dans la retranscription. Mais comment est-ce possible ?

Acheter un nom de domaine

Pour rappel, un nom de domaine est une adresse internet. Pour communiquer entre eux, les périphériques reliés à internet sont identifiés par des adresses IP qui sont représentées par une suite de chiffres, par exemple : 192.145.7.32. Le nom de domaine permet de traduire en un nom intelligible une adresse IP et ainsi accéder facilement à un site web (zonebourse.com)

Dans le web3, il est déjà possible d’acheter des noms de domaine. Comme Alice l’a fait dans notre exemple précédent. Ces noms de domaines sont représentés par un NFT (Non Fongible Token). Pour faire simple, un NFT est un certificat d’authenticité unique et infalsifiable inscrit sur la blockchain. Ainsi vous devenez l’unique propriétaire d’un nom de domaine et celui-ci peut devenir le nom de votre portefeuille. Vous pourriez ainsi dire à votre ami de vous rembourser l’addition du restaurant de la veille que vous lui avez avancé, non pas en lui fournissant l’adresse publique indigeste représentée par une suite de caractères alphanumériques, mais tout simplement avec votre "nom.prénom.eth" par exemple. Pour ce faire, plusieurs solutions existent.

Unstoppable Domains : acheter un nom de domaine à vie

Unstoppable Domains est une application décentralisée créée sur la blockchain Ethereum. Elle permet de stocker votre nom de domaine, sous forme de NFT, dans votre portefeuille, au même titre qu’une cryptomonnaie. Pour une somme variable, en fonction du nom de domaine que vous souhaitez acheter, vous pouvez vous procurer un nom de domaine qui prendra le nom de votre portefeuille décentralisé.

"La connexion avec Unstoppable fournit une base pour l'identité numérique à l'ère du Web3 en permettant aux gens de porter un nom d'utilisateur unique sur les portefeuilles, les applications, les services, les jeux et le métaverse", a déclaré Matthew Gould, fondateur et directeur général de Unstoppable Domains. "Les domaines NFT deviennent désormais un identifiant Internet unique qui peut être utilisé comme identifiant avec les superpuissances du web3."

Plus de deux millions de noms de domaines ont été enregistrés sur l’application. Elle propose plusieurs extensions de domaine : .wallet / .crypto / .coin / .blockchain / .nft / .dao. N'espérez pas acheter les noms de domaine de grandes marques comme Nike, Adidas ou encore LVMH. Unstoppable a prévu un service spécial pour conserver les noms de domaine qui laisseraient sous-entendre que ces grandes sociétés sont derrière ces adresses. Typiquement, ne comptez pas acheter un Nike.crypto.

Ethereum Naming Service (ENS) : acheter un nom de domaine pour une durée limitée

Contrairement à l’application précédente qui propose un nom de domaine à vie, ENS propose des noms de domaine sous la forme “ABC.eth” pour une durée déterminée de un an ou plus. Comme pour Unstoppable Domains, ce service vous permet de créer des domaines, mais cette fois-ci avec la mention “.eth” et de les utiliser pour créer un lien vers votre portefeuille crypto. Cela facilite l’envoi et la réception d’actifs numériques.

Ces noms de domaine sont basés sur la blockchain Ethereum et fonctionnent de manière assez similaire à ceux de Unstoppable à une nuance près. Lorsque vous achetez un domaine chez Unstoppable, il vous appartient à vie, mais il coûte également plus cher que sur ENS. Alors qu'avec le domaine ENS, vous pouvez les posséder pour une durée limitée, mais ils coûtent moins cher si vous ignorez les frais de transaction qui peuvent se révéler très élevés sur le réseau Ethereum.

Ainsi il est facilement imaginable que si l'écosystème blockchain prolifère dans ce nouveau Web qui se profile à l’horizon, nous voudrions donner du sens à notre identité blockchain. Comme nous l’avons vu, aussi bien pour son côté esthétique que pour son côté pratique, l’appropriation par les utilisateurs de noms de domaine pour identifier leurs portefeuilles numériques se démocratisera très probablement. A moins que leur volonté soit de garder une identité pseudonymisé qui prendrait la forme, comme c’est le cas aujourd’hui, d’une succession de caractères alphanumériques. On pourrait facilement imaginer que sur différentes blockchains, des sortes de mises aux enchères de noms de domaine soient mises en place par d’obscurs traders. Je vous concocte un article (hors-série) d’actualité dédié à ce phénomène sur une blockchain bien connue de la communauté crypto. Rendez-vous au prochain épisode pour démystifier une autre facette du Web3.