Épopée Gestion lance nouveau fonds consacré au financement d'infrastructures bas carbone

Aujourd'hui à 08:59 Partager

Épopée Gestion, entreprise d'investissement territorial, officialise le lancement d'un nouveau fonds consacré au financement d'infrastructures bas carbone dans les territoires de l'Arc Atlantique français. Avec un premier closing de 100 millions d'euros, le fonds, d'une durée de treize ans, vise une taille de 250 à 300 millions d'euros. Il a pour ambition de soutenir une douzaine de projets oeuvrant à la décarbonation de l'économie notamment dans les transports, la production d'énergies ou l'adaptation au changement climatique.



Ce premier tour de table a été réalisé auprès de plusieurs investisseurs de premier plan parmi lesquels : la Caisse des Dépôts, Tikehau Capital, Suravenir par l'intermédiaire de SWEN Capital Partners, Groupama, Abeille Assurances, Allianz France, la Caisse d'Épargne Bretagne Pays de Loire et Banque Populaire Grand Ouest.



Baptisé Épopée Infra Climat I, le fonds investira dans des modèles d'infrastructures émergents (" Next Gen infra ") pour accélérer leur déploiement : transports bas carbone, énergies décarbonées, rénovation énergétique, électrification... Un tiers du fonds sera notamment consacré au monde maritime.



L'ambition est de permettre à des modèles ou des technologies ayant fait leur preuve sur un territoire réduit ou dans le cadre d'une première série industrielle, de passer à l'échelle pour accélérer en matière d'investissement climatique.



Le fonds se fixe des objectifs ESG (Environnement, Social et Gouvernance) ambitieux qui orienteront toute sa stratégie d'investissement vers la décarbonation des territoires et de leurs infrastructures.



Il vise, en particulier, une classification article 9 SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation), soit le plus haut niveau d'engagement en matière de finance durable et ciblera notamment une température de portefeuille respectant l'Accord de Paris et un alignement minimal de 70% avec la taxonomie verte de l'Union Européenne.