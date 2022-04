Épopée Gestion a annoncé un ré-investissement de 3,6 millions d’euros, dans Vnaya Village. Créé en 2012, Vnaya Village, est un groupe vendéen, basé au Perrier, fondé par Philippe Gicquel et Maria Caetano, spécialisé dans l’hôtellerie de plein air. Cette opération fait suite à un premier investissement de 4,4 millions d’euros réalisé mi-novembre 2021 via le fonds de capital- développement Épopée Transitions I. Ce premier investissement avait permis d’acquérir 2 sites : le camping de la Dive et le camping de la Riviera.



Le réinvestissement permet, quant à lui, d'acquérir le camping de l'Océan et le camping de la Puerta del Sol.



" Après cette forte empreinte vendéenne, le groupe Vnaya a désormais l'ambition de s'implanter dans d'autres régions pour couvrir l'axe Brest – Bayonne ", a indiqué Épopée Gestion.