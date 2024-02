EquiLend rétablit certains services après un incident de cybersécurité

La société fintech EquiLend a déclaré vendredi que certains services, y compris les solutions de négociation et de post-négociation, avaient été rétablis, plus d'une semaine après avoir subi une panne due à un accès non autorisé à ses systèmes. (Reportage de Manya Saini à Bengaluru et Laura Matthews à New York ; Rédaction de Krishna Chandra Eluri)