Equinor affiche un quatrième trimestre record, augmente son dividende et ses rachats d'actions.

La société norvégienne Equinor a affiché mercredi un bénéfice avant impôt record pour le quatrième trimestre, grâce à l'envolée des prix du pétrole et du gaz, et a annoncé qu'elle allait augmenter son dividende et accroître ses rachats d'actions.

Le bénéfice ajusté avant impôt a atteint 15 milliards de dollars au cours du trimestre octobre-décembre, contre 756 millions de dollars au cours de la même période de l'année précédente, dépassant ainsi les 13,2 milliards de dollars prévus par un sondage de 23 analystes compilé par Equinor.

Le PDG Anders Opedal a déclaré qu'Equinor avait bénéficié d'un flux de trésorerie disponible de 25 milliards de dollars l'année dernière, grâce à "des améliorations continues et une discipline en matière de capital".

"Nous capturons la valeur des prix élevés du gaz et des liquides avec d'excellentes performances et une production accrue", a-t-il déclaré dans un communiqué.

L'industrie pétrolière et gazière a connu un redressement massif l'année dernière, les marchés ayant surmonté la chute de 2020 due à la pandémie. Le prix du gaz naturel européen a quadruplé entre janvier et décembre, tandis que le brut de la mer du Nord a augmenté de plus de 50 %.

Equinor, détenu majoritairement par l'État, a déclaré qu'il verserait un dividende trimestriel de 0,20 dollar par action, contre 0,18 dollar par action versé au troisième trimestre, et prévoit d'augmenter ses rachats d'actions en 2022 à 5 milliards de dollars, contre 1,3 milliard en 2021. (Édition : Terje Solsvik)