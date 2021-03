Équipement SMS annonce une nouvelle entente de distribution des accessoires NPK

ACHESON, Alberta, 08 mars 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Équipement SMS Inc., le plus important fournisseur d'équipement de l’industrie pour les secteurs de la construction, de la foresterie et des mines, deviendra le 15 mars prochain le distributeur canadien du fabricant d'accessoires de renommée mondiale NPK.



Équipement SMS vendra et assurera le soutien des accessoires NPK tels que des marteaux hydrauliques, des compacteurs, des concasseurs de béton, des grappins pour la démolition et des bras articulés sur socle. Les accessoires de NPK sont utilisés pour la démolition, le recyclage et la manutention du béton et de la ferraille et dans les secteurs de la construction, de la foresterie, des services publics, des mines, des carrières et des agrégats. L'accès aux nouveaux accessoires, aux pièces et au soutien sera possible dans tous les établissements d’Équipement SMS au Canada.

Cette entente de distribution élargit la gamme de produits destinés aux secteurs de la construction et des mines que pourra offrir Équipement SMS dans son réseau de 38 succursales au Canada.

Robin Heard, le président et chef de l'exploitation d’Équipement SMS, a déclaré : « Équipement SMS a pour mission de fournir des solutions et de s'assurer que ses clients ont accès aux meilleurs produits. NPK est un chef de file mondial en matière d’accessoires pour la construction et les mines et partage notre vision axée sur la valeur client et l’innovation. Comme ce fut le cas pour Genesis, les accessoires NPK s'intègrent parfaitement à la gamme de produits de classe mondiale d’Équipement SMS et leur ajout permet de renforcer notre position de plus important fournisseur de solutions d'équipement au Canada ».

Dan Tyrrell, Président de NPK Construction Equipment a affirmé : « NPK est heureux d’étendre son réseau de distribution et de soutien de niveau 1 à Équipement SMS afin de couvrir l’ensemble du marché canadien. Le réseau d’affaires d’Équipement SMS, ainsi que l’engagement de l'entreprise envers le soutien des produits de ses clients et ses capacités globales favorisent la collaboration fabricant/distributeur, ce qui accroît la capacité de NPK à vendre ses produits et pièces et à soutenir ses clients et secteurs d’activité (construction, démolition, mines, oléoducs et agrégats) ».

À propos de NPK Construction Equipment

La marque « NPK » est devenue la référence en matière de produits de qualité dans le monde entier. Un engagement indéfectible envers le soutien des produits permet à NPK de maintenir un niveau élevé de satisfaction de sa clientèle. NPK s’est toujours fait un point d’honneur d’être à l’écoute de ses distributeurs et clients afin de leur fournir un service exceptionnel.

Au sujet d’Équipement SMS

Équipement SMS s’associe à des marques de renommée mondiale comme Komatsu afin d’offrir des services de vente et d’entretien d’équipement aux secteurs de la construction, de l’exploitation minière et des services publics à l’aide de son vaste réseau de 40 succursales partout au Canada, en Alaska et en Mongolie. Équipement SMS fait la promotion de technologies d’équipement de pointe offrant des moyens plus écologiques et plus efficaces de créer des communautés et des infrastructures et développer des ressources. Pour en apprendre davantage, visitez www.smsequipment.com .

PERSONNES-RESSOURCES :

Équipement SMS inc.

Roy Lapa

Tél. : 780 948-2235

Courriel : rlapa@smsequip.com

NPK Construction Equipment

Claudio Calzado

Tél. : 440 232-7900

Courriel : claudioc@npkce.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7cd96fb4-f5a5-44e8-8c2c-a47eb6766daa/fr