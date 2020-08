Equipements Médicaux : Ambu pique du nez, Elekta brille

Bien que présent sur le segment médical, le suédois Elekta n'a pas été perçu comme un bénéficiaire potentiel de la pandémie, à juste titre. Spécialisé dans les systèmes de radiochirurgie de radiothérapie, l'entreprise en fait été pénalisée par le coup d'arrêt des actes hospitaliers hors Covid-19. En conséquence, l'action est restée profondément ancrée dans le rouge en bourse en 2020. Elle redore son blason aujourd'hui avec un rebond à deux chiffres, consécutif à la publication des résultats du premier trimestre fiscal de l'entreprise. Les entrées de commandes sont supérieures aux attentes, la croissance organique est au rendez-vous et la rentabilité est bien plus élevée que prévu. Seul bémol, la visibilité reste médiocre et le Suédois ne formule pas de prévisions annuelles. L'action gagnait 13,2% à 109 SEK en matinée.

Ambu, connu notamment pour son matériel de réanimation et de monitoring, perd en revanche 13% à 193 DKK, ramenant sa performance annuelle à moins de 100%. Au plus fort des interrogations sur les conséquences de la Covid, le Danois était de loin la meilleure performance du STOXX Europe 600. Il a désormais été dépassé par trois ou quatre dossiers, mais reste dans le haut du panier. Ambu a ajusté ses prévisions annuelles vers le bas de la fourchette des attentes, après des comptes du 3e trimestre fiscal plutôt honorables. Sur l'exercice, la croissance organique est attendue autour de 26% (26 à 30% précédemment) et la marge d'Ebit à 12% (12 à 14% précédemment). Généreusement valorisée, l'entreprise danoise n'avait pas le droit à l'erreur.de