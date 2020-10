Équité fiscale : les États membres actualisent la liste des pays et territoires non coopératifs

Les États membres de l'UE ont ajouté la Barbade et Anguilla à la liste des pays et territoires non coopératifs en matière fiscale, un ajout motivé par des problèmes de transparence fiscale.

Dans le même temps, l'UE a entièrement retiré les Îles Caïmans et Oman de la liste, puisqu'ils ont désormais rempli leur engagement de supprimer un régime fiscal dommageable et d'accroître la transparence fiscale. La mise à jour d'aujourd'hui maintient 12 pays et territoires sur la liste: les Samoa américaines, Anguilla, la Barbade, les Fidji, Guam, les Palaos, le Panama, le Samoa, les Seychelles, Trinité-et-Tobago, le Vanuatu et les Îles Vierges américaines.

L'inscription sur la liste de l'UE se fait sur la base de trois critères principaux: les pays et territoires sont évalués quant à la transparence fiscale, à l'équité fiscale et à leur activité économique réelle. Ceux qui ne répondent pas à l'un de ces critères doivent s'engager à remédier aux déficiences dans un délai déterminé et risquent d'être ajoutés à la liste des pays et territoires non coopératifs si cet engagement n'est pas respecté. En raison de la pandémie de coronavirus, les États membres ont toutefois décidé une nouvelle fois d'accorder des délais supplémentaires à certains pays figurant sur la «liste grise» actuelle pour leur donner le temps de respecter leurs engagements.

Il s'agit de la première mise à jour de la liste depuis que la Commission a annoncé en juillet son intention de réexaminer la portée géographique et les critères du listage et d'évaluer les mesures défensives actuellement appliquées par l'UE et les différents États membres à l'encontre des pays et territoires listés.

