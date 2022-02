Eramet accepte de vendre Aubert & Duval à un consortium aéronautique

L'opération envisagée, que les parties prévoient de réaliser avant la fin de l'année, est basée sur une valeur d'entreprise de 95 millions d'euros (107,3 millions de dollars), a indiqué Eramet dans un communiqué.

L'action Eramet a chuté d'environ 4 % à l'ouverture à Paris, avant de reprendre un peu de terrain pour s'échanger en légère baisse.

La société a lancé une revue stratégique d'A&D, qui fournit des alliages métalliques spécialisés pour l'industrie aéronautique, à la mi-2020, et aurait été en pourparlers avec le consortium Airbus-Safran-Tikehau depuis plus d'un an.

Dans le cadre de cette opération, l'Etat français détiendra une golden share portant sur certains actifs d'A&D jugés stratégiques, précise Eramet.

Un impact comptable négatif estimé à 340 millions d'euros sera comptabilisé dans ses résultats de 2021, mais il n'y aura pas d'impact sur la dette du groupe à fin 2021, a ajouté Eramet.

Dans une déclaration séparée, Airbus, Safran et Tikehau ont déclaré que l'acquisition prévue, dans laquelle ils auraient des droits de propriété égaux, leur permettrait de sécuriser les matériaux stratégiques de la chaîne d'approvisionnement pour les programmes d'avions et de moteurs civils et militaires.

(1 $ = 0,8850 euros)