Erdogan a évoqué l'assassinat de Khashoggi lors du sommet d'Istanbul

ISTANBUL, 27 octobre (Reuters) - Le président turc a dévoilé certains détails de l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, au cours d'entretiens bilatéraux organisés dans le cadre du sommet d'Istanbul sur la Syrie avec les dirigeants russe, français et allemand, a-t-il déclaré.

Lors d'une conférence de presse conjointe, Recep Tayyip Erdogan a en outre prié l'Arabie saoudite de dire qui avait envoyé les 18 personnes soupçonnées de cet assassinat, commis le 2 octobre au consulat saoudien d'Istanbul, et s'est félicité des conclusions des procureurs turcs et saoudiens, qui doivent se rencontrer dimanche. (Can Sezer et Ali Kucukgocmen, Jean-Philippe Lefief pour le service français)