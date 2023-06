Le président turc Tayyip Erdogan a déclaré que son nouveau ministre des finances, Mehmet Simsek, prendrait rapidement des mesures non spécifiées avec la banque centrale, mais qu'il était erroné de suggérer qu'Erdogan avait changé ses propres opinions sur les taux d'intérêt.

Depuis sa réélection le mois dernier, M. Erdogan, qui s'est autoproclamé "ennemi" des taux d'intérêt, a nommé M. Simsek ainsi qu'un nouveau gouverneur de la banque centrale, Hafize Gaye Erkan, dans le cadre de mesures considérées comme annonciatrices d'un resserrement de la politique des taux d'intérêt.

"Certains de nos amis ne devraient pas se tromper, en se demandant par exemple si notre président est en train de changer sérieusement de politique en matière de taux d'intérêt. M. Erdogan a déclaré aux journalistes lors d'un vol de retour de l'Azerbaïdjan mardi, selon une lecture de ses commentaires publiée par les médias turcs mercredi.

"Mais sur la base des réflexions de notre ministre du Trésor et des Finances, nous avons accepté qu'il prenne des mesures rapidement, en accord avec la banque centrale", a déclaré M. Erdogan.

Ses commentaires suggèrent qu'il a donné le feu vert à des augmentations de taux d'intérêt par la banque centrale, qui a réduit son taux directeur de 19 % en 2021 à 8,5 %, alors que l'inflation a atteint son plus haut niveau depuis 24 ans, soit 85,5 %, en octobre de l'année dernière.

Les analystes

des principales banques d'investissement

s'attendent désormais à ce que la banque centrale turque commence à relever ses taux lors de la réunion de son comité de politique monétaire le 22 juin.

M. Erdogan a déclaré qu'il était déterminé à faire baisser l'inflation, qui est tombée à un peu moins de 40 % en mai, pour la ramener à un chiffre, ajoutant qu'il maintenait sa politique de "faible inflation, faible taux d'intérêt".

M. Erdogan a déclaré qu'il avait fait part de ses attentes au nouveau gouverneur de la banque centrale.

"Si Dieu le veut, ni notre ministre des finances ni notre gouverneur de banque centrale ne nous mettront dans l'embarras et je pense que nous obtiendrons, je l'espère, des résultats positifs.

Le cycle de réduction des taux a été motivé par les politiques d'Erdogan, fondées sur le point de vue peu orthodoxe selon lequel des taux d'intérêt élevés attisent l'inflation. Cette politique a provoqué une crise de la lire en 2021 et a conduit la monnaie à perdre 44 % cette année-là et 30 % en 2022.

Les autorités ont puisé dans les réserves de la banque centrale pour contrer la demande de devises et stabiliser la monnaie. Mais la lire a déjà perdu quelque 20 % cette année, et sa chute s'est accentuée lorsqu'Ankara a commencé à relâcher son emprise sur les marchés des changes après la victoire d'Erdogan aux élections du mois dernier.

Les espoirs de voir Ankara revenir à des politiques orthodoxes se sont renforcés après que M. Erdogan a nommé M. Simsek, très apprécié des marchés, au ministère des finances et M. Erkan, un ancien banquier de Wall street, à la banque centrale.

Les autorités turques espèrent maintenant que les investisseurs étrangers reviendront après un exode de plusieurs années, mais les observateurs du marché ont mis en garde contre le fait qu'Erdogan s'est tourné vers des politiques conventionnelles dans le passé pour ensuite changer d'avis peu de temps après. (Reportages de Orhan Coskun, Ece Toksabay, Nevzat Devranoglu et Huseyin Hayatsever ; Rédaction de Ali Kucukgocmen ; Montage de Daren Butler et Peter Graff)