Le président turc Tayyip Erdogan et son homologue russe Vladimir Poutine discuteront de la guerre en Ukraine et de l'initiative sur les céréales de la mer Noire lors d'une visite du dirigeant russe à Ankara, a déclaré mardi le ministre turc des affaires étrangères.

Hakan Fidan n'a pas précisé la date de cette visite, qui serait la première de M. Poutine dans un État membre de l'OTAN depuis l'invasion totale de l'Ukraine par la Russie en février 2022. La semaine dernière, un fonctionnaire turc a déclaré à Reuters qu'il se rendrait en Turquie le 12 février.

Ankara a cherché à persuader la Russie de revenir à l'initiative sur les céréales de la mer Noire, négociée par la Turquie et les Nations unies, qui garantissait l'exportation en toute sécurité des céréales ukrainiennes via la mer Noire pendant la guerre. La Russie s'est retirée de l'accord en juillet 2023 et a déclaré qu'elle n'était pas intéressée par sa réactivation.

S'exprimant lors d'une conférence de presse dans la capitale maltaise, La Valette, M. Fidan a déclaré que la Turquie travaillait avec l'Ukraine et la Russie pour relancer l'accord.

Il a déclaré qu'Ankara appréciait son dialogue "continu et régulier" avec Moscou sur un grand nombre de questions, de l'énergie aux différences de politique concernant les conflits régionaux en Syrie, en Libye et dans le Caucase du Sud.

"Nous avons toujours défendu l'intégrité territoriale de l'Ukraine et nous continuerons à le faire, mais l'impact destructeur de la guerre doit également prendre fin d'une manière ou d'une autre", a déclaré M. Fidan, en faisant référence à l'accord sur les céréales.

La Turquie, membre de l'OTAN, partage une frontière maritime avec l'Ukraine et la Russie dans la mer Noire et s'est efforcée de maintenir de bonnes relations avec les deux pays pendant la guerre. Elle a apporté un soutien militaire à Kiev et a exprimé son soutien à son intégrité territoriale, tout en s'opposant aux sanctions contre la Russie.

Le Kremlin a déclaré qu'Erdogan et Poutine discuteraient de la création d'une plateforme gazière en Turquie et de la guerre en Ukraine au cours de leur visite.