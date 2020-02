Erdogan rencontrera Poutine, Merkel et Macron le 5 mars sur Idlib

ISTANBUL, 22 février (Reuters) - Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré samedi qu'il rencontrera ses homologues russe, allemand et français le 5 mars pour parler de la situation dans la région d'Idlib en Syrie où une offensive des forces gouvernementales a provoqué le déplacement de près d'un million de personnes.

"J'ai clairement exprimé notre détermination (sur Idlib) à (Vladimir) Poutine hier. Je l'ai également mentionné à (Angela) Merkel et (Emmanuel) Macron", a déclaré Erdogan. "Le 5 mars, nous rencontrerons Poutine, Macron et Merkel, et nous en reparlerons".

Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel se sont dits vendredi préoccupés par la situation humanitaire à Idlib et se sont entretenus par téléphone jeudi avec le président russe Vladimir Poutine pour lui demander de contribuer à faire cesser les combats dans cette province syrienne. (Irem Koca et Jonathan Spicer, version française Matthieu Protard)