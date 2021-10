Eric Chenut élu président de la Mutualité Française

Temps fort de la démocratie mutualiste, l'Assemblée générale de la Fédération nationale de la Mutualité Française élisait aujourd'hui son nouveau président à la maison de la Mutualité. Deux candidats sollicitaient les suffrages des adhérents : Jean-François Furet-Coste, président de Solidarm, la mutuelle sociale des forces armées et président du Système fédéral de garantie (SFG), général de corps aérien (2S) et Éric Chenut, administrateur délégué du groupe MGEN, administrateur du groupe VYV, vice-Président de la FNMF. Éric Chenut a remporté l'élection avec 71,5% des suffrages.

« Agir ensemble »

« Je suis fier de présider un mouvement qui démontre au quotidien son utilité sociale pour améliorer l'accès aux soins pour tous. Les mutuelles, aux côtés des autres professionnels du secteur de la santé, seront mobilisées pour relever les défis sanitaires et sociaux à venir » explique Éric Chenut.

Saluant l'action de son prédécesseur Thierry Beaudet, Éric Chenut a présenté les réflexions qu'il entend porter pour « agir ensemble » et construire un projet fédéral d'une mandature qu'il qualifie d'exigeante et ambitieuse et qui va coïncider avec une nouvelle mandature présidentielle.

« Nous sortons de deux années extrêmement difficiles avec la crise du Covid et beaucoup d'incertitudes planent encore sur l'avenir. Cependant, nous devons tirer tous les enseignements de cette crise. Ce sera la priorité de mon mandat, qui vient de commencer : être force de propositions pour améliorer notre système de santé et de protection sociale » rappelle Éric Chenut.

Soulignant que la Mutualité Française est une construction humaine et non l'affaire d'un seul dirigeant, Éric Chenut a la volonté de représenter le mouvement dans toute sa diversité et toutes ses sensibilités. Pour mener à bien son projet, il a le souhait de s'appuyer sur l'ensemble du mouvement, petites et grandes mutuelles. Il aura à ses côtés la nouvelle directrice générale de la Mutualité Française, Sévérine Salgado, qui a pris ses fonctions le 1er juillet.

Militant engagé

Agé de 48 ans, Éric Chenut est attaché d'administration de l'Etat depuis 2002.

Juriste de formation, il est engagé dans le mouvement mutualiste depuis ses 20 ans. Etudiant à l'Université de Nancy 2, Éric Chenut fonde en 2000 La Mutuelle des étudiants (LMDE).

Son parcours militant se poursuit lorsqu'il rejoint le groupe MGEN en 2003 comme administrateur. Il sera président de la section Meurthe-et-Moselle pendant huit ans, puis il devient délégué national aux établissements de 2011 à 2013, vice-Président aux questions de santé, sanitaires et sociales de 2013 à 2017 et vice-Président délégué en charge du Budget, des Finances, des Risques et des Partenariats de 2017 à 2021. Il est actuellement administrateur délégué au sein du groupe MGEN.

En parallèle, il préside l'ADOSEN, association de prévention MGEN, en charge de la sensibilisation aux sujets de santé, citoyenneté et solidarité dans le secteur éducatif, thématiques qu'il lui tient particulièrement à cœur. Il s'engage également auprès de la Fondation d'entreprise pour la santé publique MGEN, qu'il préside depuis 2014.

Éric Chenut est aussi administrateur du groupe VYV et vice-Président délégué de VYV 3 depuis 2017, membre du Conseil de surveillance de la Fondation de l'Avenir et préside désormais la Fédération nationale de la Mutualité Française.

Son engagement s'est toujours inscrit dans la perspective de l'émancipation individuelle et collective. Une réflexion nourrie par l'expérience mutualiste, par ses nombreux engagements associatifs, au sein notamment de la Ligue des Droits de l'Homme, de l'APAJH ou comme président de Droit au savoir de 2008 à 2012 mais aussi par l'exigence qu'implique au quotidien son handicap, une cécité totale depuis l'âge de 23 ans.

Vous pouvez retrouver des photos sur ce lien.

Téléchargez le communiqué de presse au format PDF.

À propos de la Mutualité Française

Présidée par Éric Chenut, la Mutualité Française fédère la quasi-totalité des mutuelles en France. Elle représente 518 mutuelles dans toute leur diversité : des complémentaires santé qui remboursent les dépenses des patients, des mutuelles couvrant les risques de prévoyance et de retraite mais aussi des établissements hospitaliers, des services dédiés à la petite enfance et des crèches, des centres dentaires, des centres spécialisés en audition et optique, des structures et services tournés vers les personnes en situation de handicap ou les personnes âgées.

Les mutuelles interviennent comme premier financeur des dépenses de santé après la Sécurité sociale. Avec leurs 2 800 services de soins et d'accompagnement, elles jouent un rôle majeur pour l'accès aux soins, dans les territoires, à un tarif maîtrisé. Elles sont aussi le 1er acteur privé de prévention santé avec plus de 8 000 actions déployées chaque année dans toutes les régions.

Plus d'un Français sur deux est protégé par une mutuelle, soit 35 millions de personnes.

Les mutuelles sont des sociétés de personnes à but non lucratif : elles ne versent pas de dividendes et l'intégralité de leurs bénéfices est investie en faveur de leurs adhérents. Régies par le code de la Mutualité, elles ne pratiquent pas la sélection des risques.

Présidées par des militants mutualistes élus, les mutuelles représentent également un mouvement social et démocratique, engagé en faveur de l'accès aux soins du plus grand nombre.